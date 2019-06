Haute-Vienne: le lac de Saint-Hélène a fait le plein en ce week-end caniculaire

Bujaleuf, France

Du sable, beaucoup de zones ombragées, une eau fraîche mais pas trop, en ce début d'été caniculaire la plage de bujaleuf est un petit coin de paradis. " C'est la première fois que l'on vient, pourtant on habite juste à côté à Peyrat-Le-Château mais d'habitude on va au lac de Vassivière " explique Emilie, les pieds dans l'eau à côté de sa fille cadette qui patauge et fait des châteaux de sable. Verdict ? " là on a voulu changer pour les filles et on est agréablement surpris ! " .

Sur la plage il y a encore quelques places mais l'espace se remplit vite en ce milieu d'après-midi. Bon nombre comme Lucie et ses amis ont voulu échapper aux heures les plus chaudes de la journée. Cette habituée dresse le constat " C'est vrai qu'il y a quand même plus de monde que d'habitude, ça doit être à cause de la canicule". Le bac de français passé, la petite bande a prévu de paresser au soleil entre deux baignades . Surtout qu'à en croire les nombreux baigneurs, grands ou petits, l'eau est excellente.

" On l'a mesurée elle est à 28.5 degrés", la température idéale pour découvrir les sensations fortes explique sylvain du club de ski nautique " On fait des initiations, uniquement le week-end. On a une barre qui est à côté du bateau de façon à ce que la progression du débutant soit rapide, puis on rajoute un petit bout de corde, puis on passe derrière le bateau." détaille-t-il , avant de lancer l'invitation "Préparez-vous on vous emmène !"

Pour les courageux mais pas trop téméraires il reste l'option paddle ou pêche, c'est au choix, mais tenue correcte exigée : maillot de bain obligatoire ou presque !