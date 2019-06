Haute-Vienne: le lac de Saint-Pardoux veut rayonner bien au delà de la région Nouvelle-Aquitaine

Le téléski nautique du Lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne a été inauguré ce samedi. Avec ce nouvel équipement le lieu souhaite trouver un nouveau public et être connu, et reconnu, bien au delà des limites du département afin de devenir un site touristique incontournable.

Saint-Pardoux, France

Alors que tout au long du week-end se déroule les journées du nautisme et du plein-air au Lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne, un nouvel équipement du site a été inauguré ce samedi matin. Son nom ? Lake Wake Park, il s'agit d'un téléski nautique. Une flèche de plus à l'arc du site de Saint-Pardoux qui veut jouer dans la cour des grands.

Un nouvel équipement adapté à tous les niveaux, y compris aux débutants. Le petit téléski, qui fait environ 200 mètres aller et 200 mètres retour peut être pratiqué dès 10 ans. Le second parcours, qui mesure plus de 700 mètres, peut être découvert dès l'âge de 12 ans et possède, pour les plus aguerris, des obstacles. " Ca manque encore un peu d'obstacles" note Robin le tout premier à s'élancer mais pour ce passionné de wakeboard " il a tout pour devenir un super spot" .

Attirer un public plus jeune

Avec ce téléski, d'autres équipements sont en réflexion car le Lac de Saint-Pardoux se développe et ambitionne de devenir un site touristique incontournable dans la région Nouvelle-Aquitaine. "Cela va pouvoir permettre d'attirer un nouveau public, une nouvelle cible comme par exemple les jeunes" souligne Nadège Descubes, la directrice du Lac de Saint-Pardoux qui souligne également l'ambition du site. S'il s'adresse en premier lieu aux Haut-viennois, qui représentent 50% de sa fréquentation, le Lac de Saint-Pardoux se tourne également vers les néo-aquitains, les régions voisines et les touristes étrangers.

Rayonner au delà du département de la Haute-Vienne

Jean-Claude Leblois souligne de son côté que " le tourisme a évolué. Aujourd'hui les gens viennent pour des séjours plus courts sur deux, trois, quatre jours. Cet équipement peut être un vrai plus" explique le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Ce dernier a investi près d'un million d'euros pour ce téléski mais également l'aménagement et la rénovation du site de Fréaudour où il est installé, la région a également participé à hauteur de 80 000 euros. A ses yeux il ne s'agit pas simplement d'un équipement supplémentaire mais d'un ensemble: _" de l_a continuité de l'aménagement du site de Fréaudour".

Mais Jean-Claude Leblois voit déjà plus loin. Si dès l'été 2020 une passerelle reliera les sites de Chabannes et Santrop, le Président du Conseil Départemental a aussi évoqué une réflexion naissante sur la création d'un nouveau site, et d'une nouvelle plage.

Informations : le téléski est gratuit jusqu'à ce dimanche soir ainsi que l'ensemble des activités du Lac de Saint-Pardoux. Il faudra ensuite compter 20e pour une heure. Il est possible de s'exercer au kneeboard (planche à genoux), au wakeboard, au wakeskate ainsi qu'au bi-ski.