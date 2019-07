Haute-Vienne : le Limousine Park innove pour le lancement de sa nouvelle saison

Le pôle de Lanaud, haut lieu de sélection de la race limousine ouvre les portes du Limousine park au public ce samedi 6 juillet au sud de Limoges. Pendant les deux mois d'été les visiteurs vont pouvoir découvrir des nouveautés avec de nouvelles attractions plus ludiques et une visite connectée.

Boisseuil, France

15C'est une cinquième saison estivale qui débute ce premier samedi de juillet pour le Limousine Park. 5itué à 15 kms au sud de Limoges et cette année le pôle de Lanaud espère attirer jusqu'à 12 000 visiteurs contre 8 500 l'été dernier. "Nous souhaitons rendre le parc le plus ludique possible pour attirer surtout les familles et de jeunes enfants" explique Guillaume Lajoie, le directeur administratif et financier du pôle de Lanaud.

Une structure gonflable...Et une visite connectée

Pour attirer les plus jeunes une énorme structure gonflable a été installée sur le Limousine Park. Les amateurs de glissades seront ravis et c'est l'une des nouveautés proposées cette année. Au pôle de Lanaud on tient à préciser que l’électricité qui permet de gonfler la structure est fournie par l'unité de méthanisation.

On peut même faire du rodéo sur une vache gonflable © Radio France - Françoise Ravanne

Pas facile de tenir plus de quelques secondes sur la vache © Radio France - Françoise Ravanne

L'autre grande nouveauté c'est la visite connectée avec une application à charger sur son smartphone. 15 balises ont été installées tout au long du parcours . On reçoit alors une notification et on peut avoir accès à toutes sortes d'explications sur la filière bovine, le travail des éleveurs. Il y a aussi des vidéos et des dessins animés de très courte durée ou encore des quizz qui permettent bien sûr de mettre en valeur la Limousine.

On ne peut pas la rater, elle reste au cœur du Limousine Park © Radio France - Françoise Ravanne

Pour faire venir encore plus de monde le pôle de Lanaud a aussi décidé cette année d'appliquer une politique tarifaire beaucoup plus attractive.