Haute-Vienne : le loto du patrimoine au soutien du Parc paysager Laplagne à Verneuil-sur-Vienne

Cette année encore, le Loto du patrimoine a sélectionné plusieurs sites à restaurer en Limousin. Le viaduc des Roches Noires comme "site emblématique" en Haute-Corrèze. Mais aussi des sites dits "de maillage". L'ancienne diamanterie de Felletin en Creuse. Le vivier de l'Abbaye d'Aubazine en Corrèze et la Parc Paysager Laplagne sur le site des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne. Un Parc paysager aujourd'hui inconnu du grand public. Mais dans le passé, il a eu une véritable renommée. Ce parc paysager a vu le jour dans les années 1850. A l'arrière du château de la famille Laplagne. Une famille de limonadiers qui fit don du domaine des Vaseix en 1942, à condition qu'il devienne un lieu d'apprentissage des métiers de l'agriculture.

Des tramways y amenaient les curieux depuis Limoges

Le "château" de la famille Laplagne qui fît don du domaine des Vaseix en 1942 © Radio France - Jérôme Ostermann

Ce parc a connu ses lettres de noblesse à partir de 1924 grâce à sa roseraie. A l'époque, des tramways spéciaux amenaient les curieux depuis Limoges pour venir en profiter. "C'est un site qui comptait plus de mille variétés de rosiers, qui était connu dans la France entière. Avec une cascade de bassins, toute une fontainerie qui allait jusqu'à la rivière anglaise qui se trouve un peu plus loin" détaille Eric Gayout, responsable de la filière aménagement paysager au lycée des Vaseix. Un parc de deux hectares, de style romantique et art déco. Un joyau à préserver selon ce passionné des jardins en Limousin. Un site reconnu chantier école par l'Université Européenne des métiers des Arts en 2017. Depuis, les élèves travaillent à sa restauration. Bassins, rocailles et bientôt la roseraie grâce au soutien financier du Loto du patrimoine.

Une page d'Histoire qu'il faut remettre en avant

Il reste encore quelques rosiers anciens mais l'essentiel de la roseraie n'existe plus © Radio France - Jérôme Ostermann

Un chantier des plus intéressants pour la formation des jeunes. "On y trouve tous nos cœurs de métier. La fontainerie, le travail du bois, du béton, de la pierre. Le métier du rusticage qui s'est perdu et qui est très demandé. La taille des végétaux, la plantation. Après, nos apprenants vont sortir avec un maximum de chances pour trouver un emploi" se réjouit Eric Gayout. A la grande satisfaction de Max Delperié, le proviseur du lycée agricole des Vaseix. Pour la transmission des savoirs faire mais pas seulement. "C'est une page d'Histoire qu'il faut remettre en avant pour montrer aux jeunes qu'ils sont dans un établissement qui a été porté par des familles qui ont su donner à un moment ou à un autre, à l'enseignement agricole, tous ces espaces qui sont merveilleux."

Le haut du parc avec son système de bassins et ses aménagements art déco © Radio France - Jérôme Ostermann

Un parc paysager Laplagne que le proviseur souhaite voir ouvert au public. Mais le temps que les travaux soient terminés, il sera parti à la retraite. Cela ne dépendra plus de lui. En attendant, le site va continuer à retrouver de sa superbe grâce au Loto du patrimoine. La somme allouée à chaque site sera déterminée à la fin de l'année en cours.