Haute-Vienne : le théâtre reprend vie sur le marché de Saint-Junien à l'initiative de la Megisserie

Un piège à rat avec un canon, une chaussure armée d'un sabre pour couper... de la canne à sucre. C'est avec une dizaine d'objets pour le moins étrange que deux acteurs, Monsieur Brossard et le conservateur Jacques, ont présenté leur drôle de collection aux habitants de Saint-Junien en Haute-Vienne durant le marché de ce samedi. De l'improvisation, des acrobaties qui ont bien fait rire les habitués du marché.

Une chaise sur laquelle on ne peut pas s’asseoir. © Radio France - Thomas Vinclair

Toutes les deux semaines, des artistes ou acteurs viennent faire vivre leur art avec le soutien de la Mégisserie de Saint-Junien. Ce samedi, c'était deux acteurs de la troupe Opus. Judith est ravie du spectacle proposé : "Ils sont géniaux ces deux acteurs. Le théâtre nous manque à tous bien sûr. C'est très sympa ce petit spectacle dans la rue mais bon c'est tout ce qui leur reste les pauvres aujourd'hui et pour nous aussi..."

Monsieur Brossard aime "s'amuser avec les mots." Lui, comme son compagnon de scène, retrouve la scène pour la première fois depuis près de six mois. "Nous avons besoin du public et ils ont besoin de nous pour porter la culture. On espère évidemment voir réouvrir les lieux culturels le plus rapidement possible pour revivre."