C'est une reconnaissance exceptionnelle que viennent d'obtenir les albums du Père Castor, dont le fondateur a notamment élaboré et édité ses livres jeunesse depuis Meuzac, en Haute-Vienne. Les archives du Père Castor sont inscrites au registre "Mémoire du Monde" de l'Unesco.

Meuzac, France

Le Père Castor est désormais auréolé d'une reconnaissance mondiale. Les archives de cette collection de livres jeunesse viennent d'être inscrites au registre "Mémoire du Monde" de l'Unesco, au même titre que la Déclaration originale des droits de l'homme et du citoyen, les films originaux des frères Lumières ou encore l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ça concerne des milliers de documents compilés entre les années 1930 et la fin des années 1960 par le fondateur Paul Faucher, dont la famille est originaire de Meuzac, en Haute-Vienne.

Un trésor inestimable

Ces archives constituent un véritable trésor selon Emilie-Anne Dufour, directrice de la médiathèque du Père Castor à Meuzac, où est conservée la majeure partie de ces documents. "Il y a des dessins originaux publiés dans les albums de l'époque, les correspondances échangées entre l'éditeur et les artistes, les dossiers de fabrication, les premières éditions des albums. On retrouve aussi les courriers envoyés par les enfants au Père Castor, des articles de presse" publiés à chaque sortie de livre.

Quelques archives du Père Castor sont actuellement présentées dans une exposition organisée jusque fin mars à la médiathèque de Meuzac © Radio France - Nathalie Col

Ces archives retracent donc de A à Z la conception d'albums devenus de grands classiques de la littérature jeunesse. C'est un fond rarissime sur une telle durée. Et inestimable sur le plan financier, mais aussi sur le plan sentimental pour Anne-Catherine Faucher, petite fille du fondateur du Père Castor.

J'ai été vraiment élevée au Père Castor. Cette reconnaissance est énorme et assez incroyable - Anne-Catherine Faucher

De son grand-père, Anne-Catherine Faucher garde de précieux souvenirs autour des livres et l'amour de cette littérature. Elle-même est d'ailleurs devenue éditrice. A la mort de son père, qui avait continué l'oeuvre du Père Castor, elle s'est beaucoup impliquée dans cette reconnaissance initiée et également portée par Michel Defourny, universitaire spécialiste de la Littérature de jeunesse. Selon elle, cette distinction de l'UNESCO récompense également le travail avec des artistes du monde entier et la pédagogie développée dans ces livres,très moderne pour l'époque.

Les milliers de documents d'archives amassés par Paul Faucher sont soigneusement conservés dans une pièce dédiée à la médiathèque de Meuzac © Radio France - Nathalie Col

La médiathèque de Meuzac, construite sur les terres de la famille Faucher, s'attend maintenant à attirer des chercheurs du monde entier pour étudier ces archives. Des résidences d'artistes sont aussi prévues, avec toujours une part importante consacrée à des animations avec les enfants.

Aujourd'hui, la collection du Père Castor continue de s'enrichir régulièrement. Par ailleurs, l'association des Amis du Père Castor réédite des albums des années 1930 et 1940.