Haute-Vienne : les "Bandafolie's" redonnent le sourire aux musiciens, sans l'affluence des grandes années

Bessines-sur-Gartempe accueille depuis vendredi soir, la 24ème édition des "Bandafolie's". Le festival fait son retour pour le plus grand bonheur des 220 musiciens venus de France et d'Europe. Les festayres, eux, ont manqué à l'appel.

"On n'a pas besoin d'être 10 000 pour faire la fête !" Un verre à la main, Antoine n'a pas boudé son plaisir : "Toutes les ferias sont annulées. Là on doit être les seuls dans le sud-ouest à pouvoir s'amuser avec tant de bandas et en plus ça se passe chez nous." Pour cette 24 édition des Bandafolie's du côté de Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne, près de 220 musiciens et 11 bandas ont fait le déplacement.

Devant les bandas, certains se sont laissés tombés dans un transat comme Julie : "On vient depuis 10 ans pour ce festival. C'est la fête, on ne peut pas rater cet évènement !"

Les Bandas profitent...

Les groupes sont Français mais aussi Italiens, Espagnols ou de Belges. Bénédicte Demoulin, est venue avec plus d'une dizaine de membres de son groupe des "Musica Gogo He" : "On nous a dit au dernier moment que l'on pouvait venir à Bessines, c'est un immense plaisir. Nous sommes jeunes, on veut partager avec les autres groupes retrouver cette ambiance de fête qui nous manque."

La Banda belge des MUSICA GOGO HE est venue pour mettre l'ambiance et faire la fête. © Radio France - Thomas Vinclair

Pascal, leader des Sans Soucis, banda bordelaise savoure lui aussi. Il salue le courage des organisateurs : "C'est le seul festival qui a pris le risque de maintenir. Depuis deux ans, c'est la première fois où on se retrouve dans un vrai évènement avec cet esprit de fête. On fait des soirées, des fêtes locales mais Bessines c'est les amis. Nous partageons tous la même passion, c'est un moment de convivialité et de partage !"

... l'affluence n'est pas au rendez-vous

Si les bandas font le chaud, les festayres ne sont pas forcément au rendez-vous. "On a fait beaucoup moins d'entrées que les éditions précédentes, se désolent Jean-Pascal Dumet, le président des Bandafolie's. Les gens n'ont pas tous envie de se faire gratter le nez pour obtenir le pass sanitaire pour la soirée. C'est dommage même nos habitués de Bessines ne sont pas tous présents."

Reste que les musiciens des bandas gardent le sourire. Jean-Pascal Dumet relativise : "Au moins, nous avons pu offrir aux bandas l'occasion de se retrouver en musique. Le public présent à profiter à fond, surtout qu'avec le variant Delta, je ne suis pas sûr que les évènements comme celui-ci vont pouvoir se prolonger ces prochaines semaines."

Ce dimanche, la fête se poursuit avec la brocante. Un événement toujours au rythme des bandas qui vont continuer à faire souffler ce vent de folie bon enfant dans les rues de Bessines-sur-Gartempe.