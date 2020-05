Haute-Vienne : pas d'envol cette année pour Légend'air à Saint-Junien

L'aérodrome de Saint-Junien n'est pas assez spacieux pour accueillir les nombreux spectateurs qui viennent chaque année à Légend'air. Jusqu'à 25 000 personnes sur les deux jours de meeting, et surtout les pilotes n'ont pas pu s’entraîner pendant ces derniers mois. Ce sont les raisons principales qui ont poussé les organisateurs à annuler l'édition 2020 qui devait se tenir les 5 et 6 septembre prochain. "Nous savons très bien que ces facteurs humains peuvent contribuer à un accident et ce n'est pas le but, ce n'est pas non plus l'esprit de Légend'air qui est une initiative de passionnés et cette manifestation doit avant tout être conviviale" explique Philippe Cantournet le directeur de Legend'air.

"Et pourtant on était prêt, on était même en avance" Patrick Dzugan

C'est forcément une déception pour les organisateurs et pour tous les bénévoles qui préparaient l’événement depuis un an. "On était particulièrement bien organisé cette année, tout était quasiment bouclé et on était même en avance"souligne pour sa part Patrick Dzugan, l'un des principaux organisateurs de Legend'air. Mais contrairement à d'autres gros événements qui ont été annulés, il n'y aura selon lui pas de réel impact financier car l'association est saine et surtout Legend'air est gratuit. Un engagement a aussi été pris pour l'an prochain avec les partenaires. Et Legend'air a déjà les yeux tournés vers 2021.

Les as de l'aviation au féminin promettent d'être là l'an prochain

L'organisation de cette édition 2020 n'aura pas été vaine car le thème retenu cette année "les femmes dans l'aviation" n'est que partie remise. Ce sera encore le cas l'année prochaine en septembre avec un superbe plateau."On avait un plateau exceptionnel avec des femmes de renommée internationale dans la partie voltige aérienne" explique Philippe Cantournet et il poursuit avec beaucoup d'enthousiasme "on leur a demandé si elles étaient prêtes à revenir l'année et à 99 % elles ont dit oui". 40 avions et leurs pilotes étaient attendus cette année sur l'aérodrome Maryse Bastié à Saint-Junien.