Haute-Vienne : Réouverture de seulement deux discothèques ce vendredi

Le Time's Club de Limoges s'apprête à rouvrir après presque un an et demi de fermeture.

Les discothèques remettent le son. Voilà presque un an et demi, depuis le mois de mars 2020, qu'elle n'avaient pas pu rouvrir. En Haute-Vienne, on ne compte que deux réouvertures, ce vendredi, toutes deux à Limoges : Le Buck' et le Time's Club.

En pleine livraison d'alcool et de softs, Thibaut Dagonville le patron du Time's Club, a le sourire aux lèvres. "On est heureux de pouvoir rouvrir et de pouvoir enfin retravailler. On est complet vendredi."

Contrôles à l'entrée

La demande est forte mais sortir en boîte ce vendredi, ce ne sera pas si simple. Il faudra avoir un pass sanitaire valide. Concrètement, il faudra soit présenter un certificat de vaccination datant de plus de deux semaines (deuxième dose comprise), soit avoir un test PCR ou antigénique négatif.

Pour faciliter les entrées, le syndicats de la restauration UMIH a mis en place un stand de test antigénique à proximité des deux discothèques de Limoges. "il y aura un grand barnum place Jourdan pour vous accueillir. 15 minutes après votre test, vous avez le résultat", explique Alain Guillou, le Président de l'UMIH en Haute-Vienne. Ces tests seront gratuits et devraient être réalisés jusqu'à 2h.