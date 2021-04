Un GR sur les traces de Montaigne va faire son apparition en Limousin

Un GR sur les traces de Michel de Montaigne débarque en Haute-Vienne. Le dossier devrait être déposé dans les prochaines semaines, et les fameux bandeaux rouges et blancs vont faire leur apparition sur un itinéraire allant de la Creuse à la Dordogne en passant en Haute-Vienne ,de Sauviat-sur-Vige aux Cars. Ce parcours retrace l'un des voyages de l'humaniste du XVIème siècle.

En 1581, Michel de Montaigne est alors en Italie. Le philosophe souffre de la gravelle, « la maladie de pierre ». Il se soigne dans une cure thermale. Mais suite à sa nomination en tant que maire de Bordeaux, l'édile décide de rentrer au pays.

Passage dans le centre de la France en pleine de guerre de religions

Dans son livre "Journal de voyage en Italie", l'un des esprits des Lumières décrit ce voyage avec précision. Un tracé bousculé par les guerres de religion qui touchent la France à l'époque comme l'explique Michel Cassan le président de la commission des sentiers en Haute-Vienne : "Il n'est pas passé par les routes du sud à cause des guerres avec le protestantisme, c'est la Covid de l'époque si l'on peut dire. Montaigne était catholique et il voyageait donc de lieu catholique en lieu catholique. Il avait plus d'amis par là."

Ce GR va permettre de sanctuariser des chemins publics : "Ils sont en train de disparaître si on ne s'en occupe pas", s'alarme Michel Cassan. Le GR89 part aujourd'hui de Lyon vers le Puy-de-Dôme. Il va donc être prochainement prolongé par la Creuse et la Haute-Vienne.

Une bonne nouvelle pour Stéphane Delautrette, le maire des Cars et le président de l'association des maires du département : "C'est du bonus et un atout en plus pour nos territoires. Avec ce nouveau tracé, nous allons pouvoir accueillir un nouveau public et faire découvrir notre riche patrimoine."

Un GR spécial Limousin en préparation

Un autre GR doit voir le jour d'ici peu. "Nous travaillons sur un GR autour des monts et barrages du Limousin, explique Michel Cassan. Ce tracé sera idéal pour les vététistes et les amateurs de trails. Ce tracé va reprendre de nombreux chemins déjà existants."

Pour mettre en place ces nombreux balisages, la Fédération française de randonnée recherche donc de nouveaux licenciés pour aider à la mise en place de ces nouveaux tracés.