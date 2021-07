Haute-vienne : visiter les plus grands musées du monde depuis le cinéma du Dorat avec la Micro-Folie

La Joconde débarque au Dorat ! C'est l'évènement culturel de cet été dans le nord Haute-Vienne. La commune du Dorat accueille la Micro-Folie. Ce système permet de visiter depuis le cinéma de la ville, des nombreuses œuvres, un véritable musée numérique.

Les visiteurs s'installent dans le cinéma et peuvent rester 5 minutes ou même une après-midi. L'art défile en photos ou vidéos sur l'écran en très haute résolution.

Le cinéma du Dorat se transforme en musée numérique. © Radio France - Thomas Vinclair

Muni d'une tablette, le visiteur vit une expérience unique. Grâce à cet outil, on peut, selon ses envies, zoomer sur un tableau ou encore obtenir des informations supplémentaires. "C'est un système génial", se réjouit Dominique. "On n'a plus besoin de se rendre à Paris, ni de faire la queue dans les musées. On voit tous les détails, on en observe même certains que l'on ne peut pas voir dans les musées."

Lutter contre la fracture des territoires ruraux dans l'accès à l'art

Des casques permettent aussi de voyager de tableau en tableau en réalité virtuelle. Stéphane est venu avec toute sa famille. Il a adoré cette expérience : "Je ne vais pas souvent dans les musées. Mais cette visite depuis le siège de cinéma est interactive. On a plus d'informations." La visite est totalement gratuite, ce projet est financé par l'Etat et la région.

Les casques en réalité virtuelle permet de se plonger dans une œuvre, un musée depuis le cinéma du Dorat.. © Radio France - Thomas Vinclair

Christian Jacquier, adjoint au maire en charge de la culture, est fier de l'arrivée de la Micro-Folie au Dorat. La Micro-Folie avait déjà connu un beau succès en Creuse. Elle débarque pour la première fois en Haute-Vienne. "Dans nos communes rurales, les enfants n'ont pas toujours la chance de faire des sorties scolaires à Paris pour visiter les grands musées. Nos aînés ne peuvent pas non plus se rendre facilement aux expositions. Ce système est un bon moyen de ramener la culture dans nos communes."

Du Louvre au Musée d'Orsay en passant par la Philharmonie de Paris, tous ces lieux culturels ont permis de répertorier en haute définition près de 2000 œuvres. La Micro-Folie ouvre ses portes au cinéma du Dorat les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h.