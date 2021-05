Les œuvres d'Ousmane Sow exposées à Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes, un prêt exceptionnel

C'est une oeuvre exceptionnelle qui s'installe dans la place Forte de Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes : celle de l'artiste sénégalais Ousmane Sow décédé en 2016. Trente-cinq pièces de "Little Bighorn", représentant la bataille entre Indiens et Americains en 1876. Un prêt pour dix ans.

La charge de Two Moons d'Ousmane Sow exposées à Mont-Dauphin.

Le voyage a été très long pour arriver jusque dans les Hautes-Alpes à Mont-Dauphin : trois semaines. Parties de Dakar au Sénégal, les célèbres pièces de l'artiste Sénégalais Ousmane Sow ont été transportées dans des conteneurs jusqu'à Marseille. Ce vendredi matin elles ont été ensuite acheminées à Mont-Dauphin pour être installées dans la Place Forte. Un périple exceptionnel pour des œuvres exceptionnelles.

Il s'agit de l’œuvre monumentale d' Ousmane Sow, décédé en 2016 "Little bighorn", qui était jusqu'à présent dans sa maison au Sénégal mais devenue trop petite. Il s’agit de 35 pièces sculptées à taille humaine, entre 90kg et 250 kg par pièce, représentant la bataille entre Indiens et Americains en 1876. Des œuvres en mélange de terre, paille, plastique fondu une technique de l'artiste. Elles représentent une dizaine de scènes de combats.

Un prêt de 10 ans

Cette scène va rester en France, et donc dans les Hautes-Alpes pendant 10 ans, renouvelables. Le public pourra les voir dès le mois de Juillet en jauge réduite, à la Place Forte. Attention, il faut penser à réserver des e-billets seulement. Ce seront des visites commentées