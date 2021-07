Hauts-de-Chartreuse : les bivouacs avec tentes interdits à partir du 1er août

Dès ce dimanche 1er août, il sera interdit de bivouaquer avec une tente dans la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse mais dormir à la belle étoile reste autorisé. Des arrêtés municipaux ont été pris par les communes de Saint-Pierre-d'Entremont (en Savoie et Isère) mais aussi à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).

Sur-fréquentation et tensions avec les locaux

Face à l'explosion de la fréquentation en montagne ces dernières années et en particulier depuis l'été dernier, en conséquence de la crise sanitaire, la mesure doit permettre de sensibiliser les visiteurs à la bonne attitude à adopter en montagne car les incivilités sont nombreuses : déchets qui jonchent le sol, feux qui dégénèrent en incendies, ou encore alpages abîmés font partie du quotidien l'été et agacent Chantal Connochie, la 1ère adjointe au maire de Saint-Pierre-d'Entremont en Savoie : "Si on marche dans les herbes que broutent les troupeau, on abîme les herbes et donc les gains des alpagistes, c'est encore pire si on y met des tentes, l'herbe est complètement saccagée".

Tout cela cristallise les tensions entre randonneurs et professionnels de la montagne, constate de son côté Suzanne Forêt, conservatrice du parc national des Hauts-de-Chartreuse : "Depuis l'année dernière les conflits d'usages sont exacerbés entre les randonneurs et les alpagistes, des problèmes sur la gestion forestière ainsi qu'avec les propriétaires privés", détaille-t-elle.

De la sensibilisation... avant la répression

Ces problèmes sont liés à la sur-fréquentation l'été, certes, mais le tourisme de montagne fait vivre le territoire, souligne Chantal Connochie : "Nous avons beaucoup de personnes qui montent, plusieurs dizaines de milliers par an. alors on ne veut pas interdire la fréquentation des Hauts-de-Chartreuse mais plutôt sensibiliser les gens à notre biodiversité, à la beauté et la propreté des lieux". Pour cela, cinq accompagnateurs de moyenne montagne et un animateur ont été embauchés cet été et s'il faut sévir, des gendarmes et agents de l'Office national des Forêts et de la biodiversité patrouilleront et n'hésiteront pas à verbaliser les contrevenants.

L'amende pour non respect de l'interdiction de bivouaquer est de 11 euros mais elle s'accompagne souvent d'une verbalisation pour feu illégal pour laquelle l'amende grimpe à 135 euros. "C'est une amorce de sensibilisation, ça en fera rigoler certains mais quand tout le monde se prendra une amende de 11 euros à chaque fois qu'il posera sa tente, peut-être que ça fera moins rire et on se dit que ça finira par rentrer dans l'esprit des gens", réagit Suzanne Forêt.

Un bilan sera fait à la fin de la saison et la commune décidera si elle renouvelle l'interdiction de bivouaquer l'été prochain.