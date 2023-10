Hauts-de-Seine : 35km de paddle pour découvrir les bords de Seine

Le corps bien droit, le regard au loin, ils étaient une trentaine à participer à cette balade en paddle. L'événement était organisé par The Flow, en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine. L'objectif était de découvrir les quais de Seine mais également de se réapproprier le fleuve.

ⓘ Publicité

35 kilomètres de déambulation

La balade est partie de Meudon le matin vers 9h pour arriver à Rueil Malmaison vers 18h. Sur leur chemin, les paddle ont pu admirer la Seine Musicale ou La Défense, mais aussi des coins plus verts comme l'île de Puteaux ou l'île de la Jatte. "C'est magique ! On se demande pourquoi on fait pas ça plus souvent. C'est le meilleur moyen de se rendre compte qu'on a de vraies richesses autour de nous", s'enthousiasme Pasqualine depuis son paddle.

Nicolas Sirot est le créateur de The Flow. Cela fait plus de dix ans qu'il fait du paddle sur la Seine.** "J'ai acheté un paddle gonflable en 2012, j'ai été sur la Seine à Clichy. Je savais pas vraiment si j'avais le droit ! J'ai été un peu bouleversé de redécouvrir ma ville par la Seine, être en contact avec les éléments, l'eau, la faune riche de la Seine", raconte-t-il.

Se réapproprier la Seine

Si l'organisation de cet événement a été un défi administratif, l'objectif du département des Hauts-de-Seine est clair : permettre aux habitants de profiter de la Seine. "C'est la colonne vertébrale du département ! On a trop longtemps non considéré la valeur patrimoniale et écologique de la Seine", déclare Josiane Fischer, conseillère départementale des Hauts-de-Seine déléguée au tourisme. La prochaine étape, c'est celle de la baignade dans la Seine. Un objectif fixé pour les jeux olympiques de Paris l'été prochain.