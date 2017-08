VIDEOS - Hauts-de-Seine : tout ce que vous devez savoir sur Rock en Seine

Rock en Seine débute vendredi et se termine dimanche au domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La quinzième édition attend plus de 100.000 spectateurs. En 2017, les têtes d'affiche sont The XX, PJ Harvey, Cypress Hill, The Kills, Jain ou encore Franz Ferdinand et Flume (vidéos à voir).

Rock en Seine est le dernier grand festival parisien de l'été. Depuis 15 ans, ce festival est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique électrique et branchée.

Un festival pour les grands et les petits

Cette année, six scènes ont été montées pour accueillir les 70 concerts au programme de ces trois jours. Les festivaliers ont à leur disposition 40 restaurants, une quinzaine de bars et vingt lieux d’animations.

Six groupes français, nationaux et franciliens, seront sous les projecteurs dans "Avant Seine". Le dispositif fait découvrir le meilleur de la jeune scène rock du moment. Ces groupes sont à voir sur la scène de l'Industrie à Rock en Seine.

Un mini Rock en Seine est prévu pour les 6-10 ans. Pour ces jeunes festivaliers, l'entrée est gratuite. Les ados peuvent se retrouver au Summer Camp pour participer à des blind tests et à des ateliers de musique électronique.

A voir aussi l'exposition des photos "Harcourt studio Paris". A chaque édition du festival, depuis cinq ans, le fameux studio photographie les artistes qui participent à Rock en Seine. Ce sont ces photos qui sont exposées cette année au domaine de Saint-Cloud.

Pour voir du street art, rendez-vous au pied de la Grande Cascade. Vous pourrez aussi acheter des vinyles au Village du disque. Les disquaires sont installés sous les marronniers du parc. Des conférences et des rencontres avec des professionnels de l'industrie musicale sont également prévues.

The XX grand rendez-vous du weekend (mais pas seulement)

A ne manquer sous aucun prétexte, le concert de The XX est l'événement de ce festival. Le trio britannique a rempli deux Zénith en février dernier. "C'est l'une des plus grosses productions jamais accueillies à Rock en Seine" , affirme le directeur du festival, François Missonnier. Autres têtes d'affiche cette année : PJ Harvey, Cypress Hill, The Kills, Jain ou encore Franz Ferdinand et Flume.

Que vous les découvriez ou que vous les aimiez déjà, faites-vous plaisir et regardez :

Toutes les infos pratiques sont sur le site de Rock en Seine.