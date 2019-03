Hélène de "Hélène et les garçons" à l'Elysée lundi

La comédienne et chanteuse sarthoise Hélène Rollès, de la série "Hélène et les garçons", est invitée à un dîner à l'Elysée avec le président chinois lundi soir. Son succès en France s'est propagé depuis des années en Chine.

Hélène Rollès sera à l'Elysée lundi en présence avec Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping

Sarthe, France

Elle est la star des Mystères de l'amour, et son rôle dans Hélène et les garçons l'a fait connaître jusqu'en Chine. La comédienne et chanteuse sarthoise Hélène Rollès est invitée à l'Elysée lundi soir, d'après le magazine Toute la télé, lors d'une réception avec le président chinois Xi Jinping. Ce dernier est en tournée diplomatique dans toute l'Europe.

Hélène Rollès, star en Chine

Les chansons de Hélène Rollès ont trouvé leur public au-delà des frontières françaises : elle se produit régulièrement en Chine et y a même fait une tournée triomphale en 2015. Elle apprend même à parler la langue.

Les places pour ses concerts s'étaient arrachées à près de 200 euros.