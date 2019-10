Hellfest 2020 : il n'y en a pas eu pour tout le monde, tous les pass trois jours vendus en deux heures

Clisson, France

Il avait fallu une semaine en 2016 pour vendre les 54 000 pass trois jours mis en vente, deux jours seulement en 2017, deux heures l'an passé. Cette fois-ci, les organisateurs avaient annoncé la couleur : "nous pensons que les ventes risquent d'être encore plus fulgurantes que les années passées à l'occasion de cette édition anniversaire."

Confirmation : à peine plus de deux heures auront suffi pour écouler tous les billets, y compris ceux qui comprennent le déplacement en bus ou en train. 1h40 pour les autres.

De quoi faire enrager celles et ceux qui, malgré leurs efforts, resteront cette année aux portes de l'enfer : "merci pour ces deux heures de plantages en boucle et de faux espoirs quand j'ai vu que j'étais premier, puis de me retrouver 250 000 ème juste après" écrit Fabien sur Facebook. Même chose pour Fabrice : "C'est un scandale votre plateforme de réservation, jamais pu passer sous la barre des 20000 dans la file d'attente malgré toutes les tentatives." Et on passe les commentaires les plus acerbes sur les réseaux sociaux. Qui aime bien châtie bien dit-on.

Quant aux heureux possesseurs de billets, ils préfèrent pour le moment se faire discret ! A l'exception de Thibaut qui se gausse : "jamais rien vécu d'aussi simple !" quitte à se prendre une volée de bois vert en retour...

Deux heures devant l'ordinateur et une patience pas toujours récompensée © Radio France - Philippe Thomas

Certains se consoleront en se disant qu'il devrait exister, comme l'an passé une (petite) session de rattrapage en début d'année prochaine avec la vente de pass 1 jour. Et le marché noir devrait connaître une nouvelle fois de beaux jours devant lui, malgré les mises en garde des organisateurs sur les risques d'arnaque et de vente à des tarifs parfois délirants.

Queen+Adam Lambert l'an prochain ?

Une vente express sans connaître un artiste à l'affiche ! Contrairement à l'an passé où quelques noms avaient été annoncés en clôture du festival, il faudra attendre encore pour savoir qui jouera pour le quinzième anniversaire du festival. Sans doute fin novembre si l'on se réfère à ce qui a été fait par le passé. Pour l'heure, il faut se contenter des rumeurs : celles de System of a Down et Queen+Adam Lambert (chanteur américain vainqueur de l'émission American Idol, l'équivalent de The Voice et qui a la lourde tâche d'incarner les tubes chantés par Freddie Mercury) sont celles qui reviennent le plus. Parmi les autres groupes possibles, Judas Priest, Van Halen ou Bon Jovi dont on annonce des albums ou des tournées l'an prochain. L'affiche du Download festival britannique en partie dévoilée et qui aura lieu une semaine plus tôt, donne aussi une idée des groupes qui tourneront à cette époque-là (d'autant plus que l'édition française a elle été annulée). En attendant, vous pouvez toujours vous lancer dans un concours de pronostics... Et rendez-vous en enfer pour les plus chanceux du 19 au 21 juin prochain !