Hellfest 2021 : on connaît déjà l'affiche !

L'édition fantôme 2020 du Hellfest est mort, vive l'édition 2021 ! Jamais une expression n'aura été aussi vraie : dans un communiqué qui a pris tout le monde de court, la direction du festival a dévoilé les (très) grandes lignes du prochain festival des musiques extrêmes.

90% des groupes nous ont confirmé leur présence l'an prochain

"Hellbangers, avec un peu d'avance par rapport à d'habitude, voici la programmation de l'édition 2021 ! 90% des groupes nous ont reconfirmé leur présence pour l'an prochain, et vous vous en doutez, ils sont particulièrement impatients de vous retrouver en terres clissonaises ! 13 groupes prévus sur l'édition 2020 n'ont malheureusement pas pu confirmer leur présence pour 2021 : Incubus, Mastodon, Infectious Groove, Thy Art Is Murder, Alter Bridge, Baby Metal, Joyous Wolf, Periphery, Unleashed, Meshuggah, The Black Dahlia Murder, Body Count et August Burns Red. Heureusement, nous avons pu en confirmer _3 nouveaux : Puscifer, Dropkick Murphys et Northlane_."

Pour le reste pas de surprise donc : parmi les têtes d'affiche, les vétérans de Deep Purple (qui s'apprête à sortir un nouvel album) et Judas Priest pour la tournée des 50 ans de carrière seront bien là tout comme Deftones, Faith No More, System of a Down ou Korn. Et ce n'est pas totalement terminé , comme le précisent les organisateurs : "Nous travaillons encore sur les 10 groupes à vous annoncer pour boucler cette affiche ! Faites-nous confiance, nous sommes déjà sur de bonnes pistes !"

Deux Hellfest en 2021 ? Le festival dit non

Les (heureux) possesseurs d'un billet 2020 valable automatiquement pour la prochaine édition ne seront donc pas dépaysés avec cette affiche. Pour les autres, il reste onze mois pour trouver un billet. Quant à la boutade lancée par le patron du festival Ben Barbaud dans le magazine Rock Hard d'un deuxième Hellfest une semaine plus tard en 2021, elle semble avoir fait long feu : la communication du festival a depuis démenti. C'est dommage car, comme prévu, la prochaine édition ressemblera comme deux gouttes d'eau à celle qui était programmée. Par conséquent, il reste du temps pour monter une autre affiche et satisfaire tous ceux qui n'ont pas trouvé de pass jusqu'à présent. La quinzième édition du Hellfest aura lieu du 18 au 20 juin 2021.