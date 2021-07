Hellfest 2022 : les 60.000 billets vendus en seulement quelques heures

Ca n'est pas vraiment une surprise. Après deux éditions annulées pour cause de coronavirus, le Hellfest revient en 2022, et a vendu tous ses billets en quelques heures. Quelques 55.000 pass 4 jours ont été vendus, et 5.000 pass journée.

De nombreux déçus

"Que dire si ce n'est un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre optimisme", écrit notamment le festival sur sa page Facebook. Comme chaque année, de nombreuses personnes n'ont pas réussi à avoir de place. "Tout le monde a eu sa chance", précise le Hellfest. Des pass pourront être remis en vente via la plateforme de revente officielle TicketSwap.

Metallica en clôture

Il faut dire que la programmation de cette édition fait rêver. Sept jours de concert avec Metallica, Guns n’Roses ou encore Scorpions en tête d'affiche. Un festival en deux temps, avec d'abord trois jours de concert du 17 au 19 juin 2022, puis quatre jours de plus, du jeudi 23 au dimanche 26.