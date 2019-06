Hellfest : comment hurler comme un vrai chanteur de métal ?

Clisson, France

Chauffez votre voix, rentrez votre ventre et lâchez votre meilleur cri. Votre scream : cette voix saturée très populaire chez les chanteurs de heavy métal. Un chant qui va retentir sur les scènes du Hellfest dès ce vendredi 21 juin à Clisson, à une trentaine de kilomètres de Nantes. Aux abords du festival, plusieurs fans s'y essayent mais peu d'entre eux ont assez de coffre pour atteindre des sommets. Dimitri, chanteur du groupe de métal "Depflesher", donne quelques conseils : "les échauffements, c'est très important. Pas mal d'exercices de respiration, des petites phrases pour détendre la cavité buccale". Il nous livre ici ses techniques.

Tenir 45 minutes en voix saturée sur scène

Claire, 28 ans, chanteuse métal, s'entraîne depuis maintenant 10 ans. A la veille de son concert, elle préfère se préserver. La pratique de la voix saturée demande beaucoup d'effort : "Il y a tout le corps qui est investi quand on crie, quand on sature la voix, quand elle est bien maîtrisée, on n'a pas à s'épuiser". A ses débuts, la jeune femme devait s'entraîner toute seule. Aujourd'hui elle fait appel à Anaé, une professeur de chant nantaise spécialisée dans le chant métal. Avant chaque entrée sur scène, plusieurs exercices sont répétés."On va imiter quelqu'un qui a mal au ventre par exemple, et puis des exercices pour gérer le débit d'air, pour qu'il y est assez de pression mais pas trop non plus", décrit Anaé. Grâce à son entraînement, Claire peut tenir jusqu'à 45 minutes en voix saturée sur scène.

Risque de lésions pour les cordes vocales

Avis aux amateurs de chant métal : échauffez vous la voix avant de vous lancer. "Si jamais un novice s'y met trop brutalement, _il peut y avoir une lésion des cordes vocales_, pas dramatique, mais il faut un repos", prévient le docteur Gabriel Rousteau, phoniatre au CHU de Nantes. Donc un conseil : mieux vaut faire quelques vocalises avant de se lancer.