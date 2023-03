VIDÉO - Hellfest : découvrez la future machine des ténèbres du festival

La future créature d'enfer du Hellfest commence à prendre forme. Son nom, la Gardienne des ténèbres : mi-femme, mi-scorpion. Elle viendra hanter l'entrée du site du festival de métal à Clisson, dans le vignoble nantais, d'ici 2 ans. Cette nouvelle création de la Compagnie La Machine est actuellement en cours de construction.

Un chantier de près de trois ans

Haute de 10 mètres, faite de bois et d'acier, cette créature penchera son buste et sa tête et sera capable de pivoter grâce à un système d'exosquelettes miniatures avec lesquels les manipulateurs contrôleront certains de ses mouvements. Sa bouche et son dard cracheront du feu, de l'eau et de la fumée.

Un chantier de près de trois ans. La Gardienne des ténèbres devrait être achevée début 2024 pour une mise en place définitive sur le site du Hellfest un an plus tard. Mais avant cela, elle devrait faire sa première apparition publique lors de l’édition 2024 du festival du Hellfest.

L'entrée du Hellfest totalement réaménagée

La Gardienne des ténèbres déambulera à l’entrée du site du Hellfest, sur une esplanade totalement réaménagée. Elle comportera une brasserie, une aire de jeux pour enfants, mais aussi plusieurs hangars, dont la "Porte de l’enfer" qui abritera la future machine.

Le budget de ce projet est de 12,5 millions d’euros au total. Il sera financé à hauteur de 4,5 millions d’euros par le Hellfest qui compte sur les collectivités pour le reste.