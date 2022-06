Hellfest : l'entre-deux-tours du festival de métal à Clisson

Sept jours, 350 groupes et artistes et plus de 100 000 visiteurs : la 15e édition du Hellfest bat son plein. Premier salve de concerts du 17 au 19 juin. Mais avant la reprise des concerts, ce jeudi 23 juin, les festivaliers s'accordent une petite pause bien méritée.

Sur deux week-ends

Cette année, le festival de métal organise des concerts sur deux week-ends : du 17 au 19 juin, et du 23 au 26 juin. Entre les deux, il y a ceux qui repartent, et ceux qui restent pour profiter de l'ambiance du camping, visiter les alentours ou pour se reposer : "Ca fait trois ans que je viens au Hellfest et j'avais jamais eu l'occasion de visiter, je vais aller voir une amie à Nantes, et puis me balader. Ca va faire du bien, après toute l'excitation du Hellfest. Parce que là, j'en peux plus", souffle Kate.

La ville de Clisson et les organisateurs du festival ont tout prévu pour les festivaliers qui souhaitent rester : le camping reste ouvert, des animations ont été organisées, notamment à l'occasion de la Fête de la musique. Et ce, quand bien même la plupart des festivaliers souhaitent "se reposer les oreilles", après trois jours de concerts.

Certains iront donc visiter la région : Joe vient de l'ouest de l'Angleterre, il en profitera pour descendre jusqu'à Nice, avant de revenir à Clisson.

Camping ou airbnb

Entre 10 000 et 30 000 personnes, selon l'office de tourisme, comptent rester sur la ville de Clisson ou aux alentours en attendant la reprise du festival. Le camping va absorber à lui seul une bonne partie des festivaliers, avec un "Metal Corner" où on peut acheter nourriture et boisson. Il y a aussi de la musique pour l'ambiance.

Pour d'autres, fin de la toile de tente. Rémi et Elodie ont loué un AirBnb : "On va pouvoir dormir dans un lit, se doucher, faire la lessive", énumèrent-ils, les traits tirés par la fatigue. Car il reste encore quatre jours de festival du 23 au 26 juin.