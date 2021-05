Le Hellfest revient cette année encore en ligne, avec une vingtaine de concerts programmés, mais aussi un documentaire sur le muscadet et des tutos cuisine.

Hellfest : un festival 2021 en ligne avec des concerts et des tutos cocktails comme si vous y étiez

Le Hellfest comme si vous y étiez, c’est un peu l’idée de cette édition 2021 qui se passe à 100% sur internet. Cette année, tous ceux qui le souhaitent pourront entrer, via le site internet, dans la carte interactive créée pour l’occasion.

Participation de Philippe Etchebest

Une fois sur le site, le festivalier pourra, à l’aide d'un avatar, se déplacer dans les 14 hectares du festival comme si il était sur place, des différentes scènes aux buvettes. « On a voulu proposer, en plus des concerts en vidéos, une expérience plus atypique en lien avec le terroir » précise Eric Perrin, le chargé de communication du festival. Par exemple, des groupes proposeront leur recette de cocktail, à reproduire chez soi.

Et cette année, le chef Philippe Etchebest va même faire une apparition dans une vidéo, à la batterie... La nantaise Sarah Mainguy, candidate dans l’émission Top chef cette année, proposera elle une recette à reproduire à la maison. Tout est tourné depuis le mois de février sur le site, et sera donc dévoilé entre les 17 et 20 juin prochains.

