Hérault : les librairies Sauramps reprennent des couleurs

Les cinq librairies Sauramps de Montpellier et Alès organisaient une journée festive ce samedi, afin de montrer aux clients que la situation va mieux.

Une journée festive était organisée ce samedi dans les librairies Sauramps pour montrer le nouveau départ qui s'est amorcé dans les cinq magasins ces dernières semaines. Fanfares, séances de dédicace, goûters pour les petits et apéritifs pour les grands... Cette institution montpelliéraine entend montrer qu'elle est bel et bien de retour.

Car elle a frôlé la fermeture, il y a quelques mois, pour redressement judiciaire. Mais après plusieurs rebondissements, elle s'est trouvé un duo de repreneurs au début de l'été : l'architecte François Fontès, et l'homme d'affaires Bertrand Barascud. 100 emplois ont ainsi été conservés, sur les 119 qui existaient.

C'était donc pour montrer ce renouveau que la journée de ce samedi était organisée. Copier

"C'est redevenu la librairie référence du Languedoc-Roussillon"

A l'intérieur du magasin du Triangle, à Montpellier, les clients sont bel et bien de retour devant les étagères bien garnies. "Je suis content que [ces librairies] revivent, j'aurais été vraiment triste qu'elles ferment", explique Samuel, un livre à la main. Cela fait cinq ans qu'il s'est installé ici, cinq ans qu'il fréquente cette librairie, car il y trouve "une ambiance chaleureuse, et des conseils de qualité".

Les rayons des librairies sont à nouveau remplis. © Radio France - Fanette Hourt

Pour accompagner l'événement de ce samedi, des bureaux, où des auteurs dédicacent leurs romans, ont été installés aux différents étages de la boutique. Parmi eux, il y a Michel Torres, auteur d'une saga de polars autour de l'étang de Thau. Lui fréquentait déjà cette librairie en tant que simple lecteur il y a de nombreuses années. "Quand je suis venu il y a quelques mois, les rayons étaient vides, ça m'a fait un choc", décrit-il. "Là, tous les rayons sont très bien achalandés, c'est redevenu la librairie référence du Languedoc-Roussillon", affirme l'écrivain.

Des employés prudents

Un retour à la normale qui est une très bonne nouvelle pour les employés. Ils voient d'ailleurs clairement la différence depuis la reprise. "Depuis que les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils ont pu arranger les choses avec nos fournisseurs, et on peut à nouveau commander, recevoir les nouveautés en temps et en heure, et cela nous met du baume au cœur", assure Cyril, libraire depuis bientôt neuf ans chez Sauramps.

Pour autant, il garde une certaine réserve quant à l'avenir : "Nous avons été tellement échaudés et déçus auparavant, que maintenant nous préférons avoir raison gardée, et prendre les choses comme elles viennent. On sait qu'il y a des projets, mais on ne connaît pas la manière concrète dont cela va être mené."

Cyril travaille chez Sauramps depuis bientôt neuf ans. Copier

La direction a en tout cas annoncé qu'elle voulait augmenter son chiffre d'affaire de trois millions d'euros par an, pour pouvoir assumer tous ses magasins.