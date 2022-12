Herbert Traube : "Je me suis évadé du camp des Milles parce qu'on m'a privé de ma liberté"

Sous le soleil d'hiver, instant solennel, dépot de gerbe, sonnerie aux morts, devant un wagon vide, posé à l'endroit même où ont été embarqués 2.000 juifs à destination de leur mort. Plus d'une centaine d'enfants. Face au wagon du souvenir du camp des Milles , un vieil homme prend le président Émmanuel Macron par le bras et lui lance : "Vous savez, je me suis échappé de ce wagon ! " Herbert Traube en impose. Interné ici à l'âge de 18 ans, il en a 80 de plus mais sa voix est toujours aussi ferme. "J'ai été indésirable, interné, évadé, et résistant". Ainsi se résume-t-il auprès du chef de l'État silencieux, recueilli tout au long de sa longue visite.

ⓘ Publicité

Témoigner jusqu'à son dernier souffle

Nous retrouvons le vieil homme à la fin du discours présidentiel. "J'apprécie énormément que le président de la République ait pris sur son temps de venir célébrer le travail du Mémorial. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire". Comme si cela n'allait pas de soi. Il faut dire que la lutte contre l'oubli est une obsession. "C'est la seule chose que je peux encore faire à mon âge. Témoigner". Raconter de manière clinique le camp "où l'on couchait par terre, sur de la paille, avec pas grand-chose à manger, où on faisait la queue pour nos besoins car il n'y avait qu'un seul endroit, enfin, bref... la seule chose que je voulais, c'était m'évader". D'autres ont choisi d'en finir, par la terrible "fenêtre des suicidés", plus d'une soixantaine se sont jetés dans le vide. Herbert s'est évadé en plein convoi. "Je voulais m'évader parce que j'étais un jeune homme en colère. On me privait de ma liberté. Pourquoi ? Parce que j'étais juif ? Non, je ne l'acceptais pas. Je voulais sortir de ça. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Retrouver ma liberté". Une fois libre, le juif Autrichien se fait passer pour un Luxembourgeois et à 21 ans, il rejoint la Légion étrangère pour combattre les forces de l'Axe. "J'avais un fusil à la main et je voulais me battre pour la liberté ! Je suis un Français, non par le sang reçu, mais par le sang versé".

La fabrique de tuiles devenue camp d'internement dès 1939 © Radio France - Christophe Van Veen

Herbert Traube ne se contente pas du devoir de mémoire. "Ce n'est pas seulement dire ce qui s'est passé, mais faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Inculquer aux plus jeunes la vigilance, raconter l'histoire de cette nation qui a vu naître tant de poètes, de philosophes, de musiciens, de cette société hautement civilisée et qui s'est dévoyée et devenue un Etat assassin. Comment cela a-t-il pu arriver ? Il nous appartient à nous, les anciens, d'essayer d'expliquer ça aux jeunes." Quand il parle, on écoute. Il le sait. "Quand un prof d'Histoire raconte ça, les gars dans la classe, ils regardent en l'air... Mais ils écoutent quand moi je dis : "J'y étais". J'ai entendu les mots de haine". Les mots de haine détruisent : son père mort à Auschwitz, sa mère morte à Rivesaltes, un autre camp français. Né à Vienne, Herbert en a été chassé par les nazis en 1938, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il connaît bien les ravages de l'opprobre.

Inquiet mais optimiste

Ce lundi après-midi, à la tribune, sans les nommer, le président de la République boute "les falsificateurs" de l'Histoire. "Ici, aux Milles, la France a été telle qu'elle ne doit plus jamais être". La montée de l'extrêmisme est au coeur de ses mots. "Le régime de la collaboration continue de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers". Par trois fois, Emmanuel Macron dénonce "les crimes commis par les autorités françaises". Herbert Traube a été sensible à la parole présidentielle. Le Grand Témoin qui vit aujourd'hui à Menton est-il inquiet des vagues de relativisme qui confinent au négationnisme ? "Je suis évidemment inquiet. Mais j'ai foi en l'humanité. Si je n'étais pas optimiste, je ne vivrais plus". Le quasi-centenaire est en mission : prouver que les extrêmismes sont anormaux, que la race n'existe pas : "Nous sommes tous des homo sapiens... enfin... sapiens... pas toujours !"