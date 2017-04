Hervé Boutin : un Icaunais ambassadeur du goût

C'est un Icaunais du bout du monde. Le pâtissier Hervé Boutin, meilleur ouvrier de France en 1989, a passé une partie de son enfance dans l'Yonne. Il vit en Australie depuis près de trente ans. Il nous raconte son parcours.

Hervé Boutin est né près de Lyon il y a 54 ans. Et il a vécu dans l’Yonne pendant toute une partie de son enfance. "J’allais à la pêche à la truite dans le Cousin, juste à côté du château de Vault-de-Lugny. Et lors de mes promenades à vélo, je passais toujours la tête à travers la grille, pour admirer le lieu".

Et c’est donc avec plaisir qu’il retrouve ces terres d’enfances. En ce moment, et pour la deuxième année consécutive, il donne un coup de main à la pâtissière du Château de Vault de Lugny, un hôtel - restaurant cinq étoiles. Un établissement dont les patrons, Élisabeth et Pascal Bourzeix, sont devenus des amis. Et cette année, il est accompagné d’une de ses élèves, Mary, une jeune pâtissière australienne qui va représenter son pays aux Olympiades des Métiers, un grand concours international réservé aux jeunes artisans et apprentis.

Un vrai choc culturel

Entre le coulis et le dressage d’une assiette, Hervé Boutin nous raconte son parcours. Après un début de carrière en France, à Lyon et à Paris (notamment dans la célèbre maison Lenôtre), le pâtissier reçoit le titre de Meilleur Ouvrier de France, en 1989. Une récompense qui lui ouvre des portes à l’étranger : il part travailler dans des hôtels prestigieux au Japon, puis en Australie.

Il se souvient d'un vrai choc culturel, au début. "La première année, chaque jour je me demandais ce que je faisais ici. Car je suis arrivé dans un pays anglo-saxon, avec des influences asiatiques. C’est très différent, les gens ne se regardent pas, ne se parlent pas. Et j’ai beaucoup de mal à s’adapter. Sans parler de la barrière de la langue !"

Une passion pour l'enseignement

Mais le jeune homme s'adapte. Il se marie avec une Australienne (ça aide). Et devient papa. Il va aussi être l’ambassadeur de grandes entreprises françaises en Asie. Et depuis 20 ans, il enseigne la pâtisserie aux jeunes australiens. Il s'est découvert une véritable passion pour la transmission. "Je vais voir les jeunes apprentis australiens sur leur lieu d'apprentissage et je complète leur formation".

Il constate qu'au fil des années, son pays d'adoption s'est vraiment ouvert à la gastronomie. "Quand je suis arrivé en Australie, c’était les goûts de la vieille Angleterre. Le pudding, le fruit-cake, des pâtisseries basiques" se souvient-il en souriant. "Mais il y eu une évolution extraordinaire, notamment ces 5 dernières années. Une évolution que l’on doit en grande partie à Internet. Et aujourd’hui, les jeunes australiens en savent autant que les Français."

Une engagement pour les Olympiades des Métiers

En plus de son activité dans l’enseignement, Hervé Boutin est aussi un des piliers des Olympiades des métiers, dont le nom international est Worldskills. C’est un concours international qui oppose de jeunes artisans du monde entier. La prochaine édition aura lieu à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, en octobre.

Aujourd'hui, sa vie est en Australie mais l'artisan le dit franchement, même après plus de 25 ans, son pays lui manque toujours. "Ce qui me manque le plus, c’est l’état d’esprit français, parler avec mes compatriotes, le contact humain qui est facile, chez nous". Hervé Boutin le reconnait, il aime encore plus son pays depuis qu'il l'a quitté.