Hervé demande à ses fans de chanter le refrain de sa dernière chanson "Monde meilleur"

Le chanteur Hervé est très actif sur les réseaux sociaux. A quelques jours de la cérémonie des Victoires de la musique dans laquelle il est nommé dans la catégorie Révélation masculine, il sort un nouveau titre où il a fait chanter ses fans.

"Je suis un Breton de Paname" explique Hervé. "Je viens en Bretagne le plus souvent possible, j'y étais encore il y a 48 heures à Lorient et à Larmor pour surfer" raconte le jeune chanteur de 28 ans. Sa famille est partagée entre le Morbihan et Plougasnou dans le Finistère où il vit son père.

Un clip tourné dans la cuisine de son père à Plougasnou

C'est là d'ailleurs qu'il a tourné le clip de sa chanson "Si bien du mal" pendant le premier confinement. "J'avais eu l'idée du refrain de cette chanson ici, et je m'étais toujours dit que pour le clip je ferais un plan séquence" se souvient Hervé. Confiné en Bretagne en mars 2020, il décide de faire le clip tout seul, et il se filme dans la cuisine de son père à Plougasnou en train de faire de crêpes.

Au moment du déconfinement, Hervé réalise aussi un autre clip avec son téléphone pour sa chanson "Maelström", sauf que cette fois, il court dans la campagne bretonne et que le portable est scotché à une voiture qui le suit.

Hervé fait chanter ses fans pour son dernier titre

Pour sa chanson "Monde meilleur", Hervé avait prévu de faire chanter une chorale belge sur le refrain. "Mais avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu voyager. La chanson était prête, mais j'avais toujours l'envie qu'il y a plusieurs voix pour le refrain. Je me suis dit alors que j'allais demander à ceux qui suivent mon travail s'ils voulaient chanter avec moi". Hervé publie un message sur Instagram et Facebook avec les paroles du refrain. "En une semaine, j'ai reçu 250 réponses, c'était dingue". Le chanteur les a toutes écoutées et en a gardées six qui font les chœurs pour "Monde meilleur". Il leur a d'ailleurs fait signer un contrat de choriste pour les remercier de leur participation.

Et l'année 2021 commence très bien pour Hervé. Il est sélectionné aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année masculine. La cérémonie a lieu vendredi 12 février.