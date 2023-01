Hervé Morin veut faire son cinéma

Quand il présente ses voeux à la presse, avant-même de souhaiter la bonne année, Hervé Morin demande à l'assistance si elle a vu le film "Tempête". Lui il l'a vu pendant les vacances avec ses enfants, et c'est la première fois qu'il voit une assemblée applaudir après un film. Et les chiffres sont là. Selon les informations qu'il vient de recevoir de Maxime Delauney, le producteur manchois du film, "Tempête" a accueilli ce mardi plus de 409 000 visiteurs en moins de deux semaines dans les salles françaises, Ce qui le classe dans le Top 5 des films du moment. On est loin derrière Avatar le film évènement évidemment, mais c'est une jolie performance alors qu'on regrettait il y a quelques jours qu'aucun film français ne figure dans le Top 10 de l'année 2022. "Tempête" va être distribué dans les prochains jours à 150 salles de cinéma espagnoles.

Les plages de Normandie et les chevaux : la carte postale promotionnelle idéale

Le film raconte l'histoire d'une adolescente passionnée de cheval qui grandit dans un haras avec ses parents à Sainte-Marie-du-Mont sur Utah Beach dans la Manche, Pendant deux heures, il montre des images impressionnantes des plages et des hippodromes normands en travelling. Elles ont été tournées à Pontorson, Carteret, Utah Beach, sur les hippodromes de Caen et Cabourg aussi.

Une valorisation de la région qui inspire donc Hervé Morin. Selon plusieurs études, 1 euros investi par une collectivité rapporte au moins 10 euros, rien qu'en retombées directes (hôtellerie, restauration). C'est sans compter le retour image qui, dans un cas comme le film "Tempête", donne une image valorisante sur un secteur fort de la région.

S'orienter vers le cinéma populaire et les séries

"On n'en fait pas assez pour le cinéma pour l'instant", précise le Président de région qui veut donner plus de moyens à Normandie Images, l'agence chargée d'attirer et d'organiser les tournages dans les cinq département normands. Trois millions d'euros sont consacrés tous les ans à ce secteur et Hervé Morin veut en mettre davantage, pour attirer un "cinéma populaire et aussi le monde des séries".

"Il y a des régions qui font beaucoup pour le cinéma, poursuit Hervé Morin, Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, Paca. Nous, nous sommes une région où on a la chance, grâce à notre patrimoine, notre lumière, d'accueillir pas mal de films. Mais quand vous discutez avec tous les producteurs, ils vous disent qu'on n'est pas au rendez-vous". Hervé Morin ne critique pas directement le travail fait actuellement mais il en veut plus, moins sur le cinéma art et essai, plus vers le cinéma et les séries qui génèrent des entrées et des vues : "Avec le développement des plates formes, il y a des centaines de millions d'euros supplémentaires qui vont être investis sur le champ notamment de la série. Ça a un avantage majeur, c'est que quand la série marche bien, très vite, les épisodes suivants recréent de l'emploi, de la richesse". Et de revenir sur le film "Tempête" qui lui a décidément beaucoup plu : "Les images étaient tellement belles que c'était quand même la plus belle promotion possible de la Normandie. Donc en clair, on voit très bien que ça peut être un facteur de rayonnement et d'attractivité pour une région".

Hervé Morin qui ne précise pars quelle somme annuelle sera désormais allouée à Normandie Images ni quelle réorganisation est envisagée. La réflexion est en cours mais la décision de principe est prise.