Hestiv'Oc 2017, demandez le programme !

Le festival des musiques et cultures du sud Hestiv'Oc se tient du 18 au 20 août à Pau. Nouveauté cette année : la plupart des animations se tiennent au stade Philippe Tissié. Découvrez le programme complet de l'édition 2017.

Et revoilà Hestiv'Oc ! Il est l'heure de ressortir son emblématique foulard jaune, pour le festival des musiques et cultures du sud, qui met à l’honneur la "cultura nosta" de vendredi à dimanche. Le coup d'envoi des festivités est donné ce vendredi avec la traditionnelle "cantèra".

Au stade Tissié

Changement de taille cette année pour la 13e édition : le festival déménage. La plupart des animations se tiennent en contre-bas du boulevard des Pyrénées, au stade Tissié, à côté du Bois-Louis, et non plus place Royale devant l'Hôtel de Ville. Ce nouveau site accueillera la plupart des concerts, même si la salle Récaborde, le théâtre Saint-Louis, le kiosque de la place Royale, la place de la Déportation et les Halles continueront d'accueillir des artistes en journée.

A vivre avec France Bleu Béarn

Cette 13e édition du festival est à vivre avec France Bleu Béarn. Nous vous ferons vivre l'événement à travers près de 10h d'antenne, notamment vendredi, samedi et dimanche de 16h à 19h en direct du stade Tissié.

1000 choristes pour la "cantèra"

Le festival commence officiellement ce vendredi 18 août 2017 à 19h avec la traditionnelle "cantèra", non plus place Royale comme d’habitude, mais au stade Tissié, face à la gare. Au cours de la cérémonie d’ouverture, quatre chants seront repris en choeur : "Bèth Cèu de Pau", "De cap tà l’immortèla", "Aqueras Montanhas", "La Sobirana".

Les organisateurs, qui mettent les paroles de ces chants à disposition sur le site internet d'Hestiv'oc, ont lancé un appel aux volontaires et donnent rendez-vous aux amateurs à 17h45 près du kiosque de la place Royale pour réviser. Objectif : rassembler 1000 choristes pour l'ouverture.

Suivront "pas moins de 30 spectacles gratuits sur les différentes scènes du festival" tout au long du week-end. Parmi les artistes invités cette année, "nous retrouverons la poésie tribale du quatuor occitan Uèi, le rock épuré et efficace de Papa Gahus, le Pop Rock Folk du groupe montant de la scène catalane 9son et le mélange à cinq voix du languedocien méditerrannéen par Du Bartàs, la puissance d’une musique enracinée entre patrimoine et musiques actuelles d’Artùs, l’ardeur du renouveau du triki-rock basque Huntza et encore le Bal trad ouvert au monde et transcendant les codes établis de Laüsa", annoncent les organisateurs.

Le programme complet d'Hestiv'Oc

Découvrez le programme complet de cette 13e édition d'Hestiv'Oc.

Jeudi 17 août

11h30 - 12h30 : Conférence "L’accent, un enjeu de pouvoir" par M Feltin Palas au Pavillon des Arts

: Conférence "L’accent, un enjeu de pouvoir" par M Feltin Palas au Pavillon des Arts 14h30 : animations en complicité avec l’Ostau Bearnès dans les maisons de retraite Ste Marie et Welcome de Pau

: animations en complicité avec l’Ostau Bearnès dans les maisons de retraite Ste Marie et Welcome de Pau 21h30 : Projection en plein air de Paddington (version occitane) avec le Méliès au quartier du Hédas, dans le cadre de Un été au Ciné.

Vendredi 18 août

10h - 12h : atelier de danse avec les Menestrers Gascons à la salle Récaborde

: atelier de danse avec les Menestrers Gascons à la salle Récaborde 11h - 12h30 : 1ère diffusion du film de Philippe Armary : Le D’Òcu. Echanges avec le réalisateur au Pavillon des Arts

: 1ère diffusion du film de Philippe Armary : Le D’Òcu. Echanges avec le réalisateur au Pavillon des Arts 14h30 - 16h : Lo Barrut au Théâtre Saint Louis

: Lo Barrut au Théâtre Saint Louis 16h15 - 17h15 : Concert Maddi Zubeldia H-Eden au KiÒsC (place royale)

: Concert Maddi Zubeldia H-Eden au KiÒsC (place royale) 17h15 - 17h45 : Fanfare Les Bombes Z’Atomik, place royale

: Fanfare Les Bombes Z’Atomik, place royale 17h45 - 18h30 : répétition de la cantèra, place royale

: répétition de la cantèra, place royale 18h30 - 18h50 : Fanfare Les Bombes Z’Atomik, de la place royale au stade Philippe Tissié

: Fanfare Les Bombes Z’Atomik, de la place royale au stade Philippe Tissié 19h - 19h45 : Ouverture officielle : cantèra et discours, au stade Philippe Tissié

: Ouverture officielle : cantèra et discours, au stade Philippe Tissié 19h45 - 21h15 : Concert de Laüsa, grande scène – stade Philippe Tissié

: Concert de Laüsa, grande scène – stade Philippe Tissié 21h15 - 21h45 : Danse avec Pau Lo Tiau, devant la grande scène – stade Philippe Tissié

: Danse avec Pau Lo Tiau, devant la grande scène – stade Philippe Tissié 21h45 - 23h15 : Concert de Uèi, grande scène – stade Philippe Tissié

: Concert de Uèi, grande scène – stade Philippe Tissié 23h15 - 23h45 : changement de plateau : Fanfare Les Bombres Z’Atomik, grande scène – stade Philippe Tissié

: changement de plateau : Fanfare Les Bombres Z’Atomik, grande scène – stade Philippe Tissié 23h45 - 1h : Concert de Papa Gahus, grande scène – stade Philippe Tissié

Samedi 19 août

11h15 - 12h : Fanfare La Cie du Ptit Vélo aux Halles, accompagnée de la POP

: Fanfare La Cie du Ptit Vélo aux Halles, accompagnée de la POP 10h - 12h : atelier de danse avec les Menestrers Gascons à la salle Récaborde

: atelier de danse avec les Menestrers Gascons à la salle Récaborde 11h30 - 12h30 : conférence sur les noms des professions anciennes et les noms propres par Pierre Salles, au Pavillon des Arts

: conférence sur les noms des professions anciennes et les noms propres par Pierre Salles, au Pavillon des Arts 13h00 - 13h45 : Fanfare Miss Trash, place royale

: Fanfare Miss Trash, place royale 14h30 - 16h : Naviol au Théâtre Saint Louis

: Naviol au Théâtre Saint Louis 16h30 - 17h45 : Spectacle Voies Off, place de la Déportation

: Spectacle Voies Off, place de la Déportation 17h30 - 18h : Fanfare La Cie du Ptit Vélo, place royale

: Fanfare La Cie du Ptit Vélo, place royale 18h00 - 19h00 : Concert Qui d’Ei, au KiÒsC (place royale)

: Concert Qui d’Ei, au KiÒsC (place royale) 19h - 19h30 : Fanfare Miss Trash sur l’esplanade du funiculaire

: Fanfare Miss Trash sur l’esplanade du funiculaire 19h30 - 21h : Bal Swing et Madisaut avec la Cie Cristian Josué sur la grande scène, au stade Philippe Tissié

: Bal Swing et Madisaut avec la Cie Cristian Josué sur la grande scène, au stade Philippe Tissié 21h00 - 21h45 : changement de plateau : Fanfare La Cie du Ptit Vélo, grande scène – stade Philippe Tissié

: changement de plateau : Fanfare La Cie du Ptit Vélo, grande scène – stade Philippe Tissié 21h45 - 23h15 : Concert de 9Son sur la grande scène, au stade Philippe Tissié

: Concert de 9Son sur la grande scène, au stade Philippe Tissié 23h15 - 0h00 : changement de plateau : Fanfare Miss Trash, grande scène – stade Philippe Tissié

: changement de plateau : Fanfare Miss Trash, grande scène – stade Philippe Tissié 0h00 - 1h30 : Concert de Artùs sur la grande scène, au stade Philippe Tissié

Dimanche 20 août