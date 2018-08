Pau, France

La 14e édition d'Hestivoc approche. Le festival occitan organisé par l'association Accents du sud a lieu sur trois jours, du vendredi 17 au dimanche 19 août, à Pau. Comme l'an passé, la majorité des festivités et notamment les concerts en soirée se tiennent au stade Tissié, et non plus place Royale. L'espace, fermé par des barrières pour des questions de sécurité, a été légèrement agrandi par rapport à l'an dernier, avec une part de places assises pour les concerts, des gradins, et un espace restauration entièrement à l'abri de la pluie.

"Cantèra" géante vendredi soir

Traditionnellement, le festival s'ouvre avec la "cantèra" géante. Le public a rendez-vous ce vendredi 17 août, à 19h, au stade Tissié, vêtu d'un haut blanc, pour ouvrir les festivités en entonnant ensemble quatre chants béarnais - "Bèth Cèu de Pau", "De cap tà l’immortèla", "Aqueras Montanhas", "La Sobirana" - et revêtir le foulard jaune symbole du festival. Au programme ensuite jusqu'à dimanche : trois jours de fête, près de 50 spectacles et animations, entièrement gratuits.

Le programme d'Hestiv'Oc 2018

Le programme de vendredi 17 août

Le programme de samedi 18 août

Le programme de dimanche 19 août

Téléchargez le programme complet avec la description de toutes les animations. Retrouvez notamment page 10 les paroles des chants entonnés pendant la Cantèra.

Un événement à vivre avec France Bleu Béarn

Hestiv'Oc est à vivre avec France Bleu Béarn, son partenaire, avec plus de 9h d'émissions spéciales en direct de vendredi à dimanche. Retrouvez-nous en direct du stade Tissié vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 août de 16h à 19h, avec Eric Dreux et Eric Bentahar.