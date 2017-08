Hestiv'Oc à Pau : revivez en vidéo la "cantèra" d'ouverture

EN IMAGES - La 13e édition du festival des musiques et cultures du sud s'est ouverte ce vendredi soir à Pau. Revivez en vidéo la traditionnelle "cantèra" d'ouverture d'Hestiv'Oc, qui se tenait pour la 1re fois au stade Tissié, au pied du Boulevard des Pyrénées, et non plus place Royale.

Hestiv'Oc 2017, c'est parti ! Le coup d'envoi des festivités a été donné ce jeudi soir à 19h, avec la cérémonie d'ouverture : plusieurs milliers de personnes rassemblées au stade Tissié pour écouter les discours officiels en "lenga nosta", entonner ensemble quatre chants béarnais ("Bèth Cèu de Pau", "De cap tà l’immortèla", "Aqueras Montanhas", "La Sobirana"), et revêtir le traditionnel foulard jaune, symbole du festival.

Vidéo - La cantèra d'ouverture d'Hestiv'Oc

Revivez la "canterà" d'ouverture en intégralité.

Hestiv'Oc se tient jusqu'à dimanche à Pau. Cette 13e édition du festival est à vivre avec France Bleu Béarn, à travers près de 10h d'antenne, notamment vendredi, samedi et dimanche de 16h à 19h en direct du stade Tissié.

