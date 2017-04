Heures vagabondes 2017 : le programme complet

On connaît la programmation complète des Heures vagabondes, 14ème édition. 13 concerts auront lieu du 1er juillet au 18 août dans la Vienne.

Parmi les têtes d'affiche cette année, Amir à Chauvigny (01/07), Tété à Gençay (06/07), Superbus à Buxeuil (22/07), Olivia Ruiz à Saint-Jean-de-Sauves (29/07), Catherine Lara à Couhé (11/08), Dan Ar Braz à Senillé-Saint-Sauveur, Radio Elvis à Saint-Martin-la-Pallu (18/08).

Heures Vagabondes 2017 : on ajoute Ky-Mani Marley le mercredi 19 juillet à Quinçay #Vienne @departement86 pic.twitter.com/yFeTdC0aAF

4 émissions @Bleu_Poitou sur la scène des #HeuresVagabondes les 1er et 29 juillet et les 11 et 18 août. @departement86