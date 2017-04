Heures Vagabondes : Olivia Ruiz en concert à Saint-Jean-de-Sauves !

Exclu France Bleu Poitou : l'interprète de la "Femme chocolat" se produira le 29 juillet dans le Nord-Vienne. 6.000 personnes sont attendues.

C'est cet après-midi à 15h30 que le Département de la Vienne va dévoiler la programmation officielle de la 14ème édition du festival les Heures Vagabondes. On rappelle le principe : des concerts gratuits dans des petites communes en juillet et en août...

6.000 personnes à Saint-Jean

Cette année, Buxeuil, Chauvigny, Couhé, Gençay, Saint-Gaudent, Saint Martin la Pallu (Vendeuvre-du-Poitou), Saint-Sauveur et Vouzailles font partie des heureuses élues où un événement est programmé. En exclusivité, France Bleu Poitou vous dévoile en avant-première ce matin l'une des têtes d'affiche : il s'agit d'Olivia Ruiz qui se produira le samedi 29 juillet en soirée à Saint-Jean de Sauves ! Au moins 6.000 personnes sont attendues sur place.

Une annulation en 2014

"On est super heureux de cette venue. D'autant qu'en 2014, on devait déjà accueillir les Tambours du Bronx. Mais le chanteur avait été malade, on avait dû annuler au dernier moment. Avec toute la déception que cela engendre" avoue le maire de Saint-Jean Christian Moreau.