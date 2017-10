Une jeune Vosgienne lancée dans un tour du monde en quatre étapes

Son bac à peine en poche, cette Vosgienne de 18 ans part, seule, pour un voyage de 9 mois autour du monde. Un projet minutieusement préparé.

Elle vient de décoller, pour le Chili avec une escale à Los Angeles. Une première aventure pour cette Vosgienne de 18 ans qui n'avait jusque là pris l'avion qu'une seule fois pour aller au Portugal.

Quatre pays en neuf mois

Originaire d'Anould, près de St-Dié-des-Vosges, Sara Godfroid a obtenu en juin dernier, le double bac français et allemand au lycée de Sélestat en Alsace. "Avant, je n'aurai jamais pensé faire ça, explique la jeune voyageuse, mais en partant à Sélestat je suis devenue indépendante et maintenant j'ai envie de découvrir d'autres cultures". Sara a choisi quatre pays qui la tentaient particulièrement : le Chili, Hawaï, l'Australie et la Mongolie, "un pays que j'ai envie de visiter depuis des années". Son rêve : parcourir les steppes mongoles à cheval.

Sara Godfroid a passé deux ans à planifier ce voyage. Pour le financer, elle a donné des cours particuliers et fait les vendanges pendant l'été. Résultat, avec un petit coup de pouce de sa famille : 4.000 euros amassés qui ont surtout servi à payer les billets d'avion. Dans les différents pays traversés, elle travaillera dans des fermes en échange du gite et du couvert.

Objectif : des rencontres, des découvertes et l'apprentissage

Sur place, la routarde tiendra un blog, pour rassurer sa famille et ses amis, un peu inquiets de la voir partir seule. Mais pour la jeune femme c'est la seule façon de réellement connaitre un pays : "Si on part à plusieurs on va moins vers les gens, là je serai obligée d'aller vers la population et je serai indépendante". Elle espère aussi se perfectionner en anglais et en espagnol.

A son retour, Sara Godfroid souhaite se lancer dans des études de médecine ou dans l'enseignement. Mais elle se laisse le temps de la réflexion, car après 9 mois de voyage, elle aura peut être de nouvelles vocations!