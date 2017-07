Hip-Hop: pas de rêve américain pour OP Crew, le groupe de danseurs orléanais

La petite trentaine de danseurs urbains de l'association OP 45 n'ira pas à la finale mondiale du Hip-Hop international prévue au mois d'août à Phoenix (Etats-Unis). Le budget requis était trop conséquent.

Au début du mois de juin, la petite trentaine de danseurs termine vice-champion de France en catégorie Megacrew (entre 15 et 40 danseurs). Une course-poursuite débute alors pour réunir les 55 000 euro nécessaires afin de rallier la finale mondiale à Phoenix (Etats-Unis) au début du mois d'août. Le rêve est grand, le défi immense.

Les espoirs d'OP Crew après leur titre de vice-champion de France (11-06-2017). Copier

La difficulté a été trop haute à surmonter. Les Orléanais n'ont pu réunir que 35 000 euro. A commencer par les 10 000 euro de la mairie d'Orléans grâce au soutien de l'adjoint aux sports, Soufiane Sankhon. "C'est aussi une question de sensibilité d'élu" avoue-t-il. "J'ai baigné dans ce milieu en étant petit. Je sais ce que cela représente pour les jeunes. Ils se construisent avec et autour de la danse. C'est éminemment sain. Quand on les voit évoluer, échanger, il n'y a jamais d'agressivité. Il se respectent, ils aspirent tous à un même but, c'est se dépasser. Je pense que c'est un modèle sur lequel beaucoup d'orléanais devraient s'appuyer."

Au niveau des retombées, les sponsors n'ont pas forcément quelque chose de gratifiant. Pourtant, ils font des dons parfois conséquent - Toto Jessy, chorégraphe d'OP Crew

Malheureusement, la somme réunie par l'association OP 45 n'est pas suffisante. En plus du don de la mairie, des donateurs privés ont également mis la main à la poche à hauteur de 6500 euro sur la plateforme en ligne 'leetchi'. Et puis, au-delà, des sponsors ou mécènes, ont aussi donné grâce au démarchage notamment du chorégraphe Toto Jessy. Le non-départ aux Etats-Unis n'est finalement pas un échec, ni une grande déception, mais cela représente pour lui un motif d'espoir pour l'année prochaine.

Toto Jessy, le chorégraphe de l'OP Crew, raconte les efforts fournis pour récolter l'argent. Cap sur 2018 désormais. Copier

Chaque année, la mairie d'Orléans donne un peu plus de 20 000 euro de subvention à l'association OP 45 pour l'organisation d'événements, dont la demi-finale grand nord du Hip-Hop international (l'étape sudiste se déroule à Montpellier). Pour le groupe orléanais, c'est la première étape vers la finale nationale qui regroupe les meilleurs 'crew' de l'Hexagone.

En 2018, la grande messe de la danse urbaine française aura d'ailleurs lieu, aussi, au zénith d'Orléans. Ce sera peut-être l'occasion pour OP Crew d'aller conquérir son premier titre de champion de France. La cagnotte en ligne, sur le site Leetchi, est toujours disponible en vue de l'année prochaine.