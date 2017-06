Hippodrome de Vittel : la saison des courses est lancée !

Ambiance chapeaux et chaises de camping ce dimanche à l'hippodrome de Vittel, pour le lancement de la saison des courses. Comme tous les ans à la même époque, les fidèles étaient au rendez-vous. 10.000 personnes sont attendues jusque fin août.

Certains avaient coché la date dans leur agenda : c'est ce dimanche qu'a débuté la saison des courses à l'hippodrome de Vittel (Vosges). Un événement pour les turfistes, tant le lieu est apprécié des amateurs : "C'est quasiment un monument l'hippodrome de Vittel, sourit Jacques Weber, le président de la société des courses hippiques de Vittel. C'est l'animation phare de l'été : il y a des courses tous les dimanches et jours fériés jusqu'à la fin du mois d'août."

Il y aura des courses à Vittel chaque dimanche et jour férié jusqu'au 20 août. © Radio France - Thomas Schonheere

"Ce coup-ci, on est des vrais"

Dans le public, énormément d'habitués, comme Philippe, qui vient chaque année : "C'est magnifique ! On voit l'Hotel Ermitage, il y a les bâtiments en bois, tout est d'époque. Et puis c'est un plaisir de retrouver des gens... C'est presque une famille à la fin !"

Claude Weber, président de la société des courses hippiques de Vittel Copier

Parmi les touristes : Jacques et Brigitte, de Haute-Saône. Ils sont en cure à Vittel et c'est la première fois de leur vie qu'ils misent sur une course hippique : "Et puis ont vient de gagner bien sûr, rigole Jacques. On a récupéré notre mise : 28 euros. On a gagné la première fois, ce coup-ci on est des vrais."

Certains arrivent avant le début des courses pour pouvoir pique-niquer. © Radio France - Thomas Schonheere

La saison des courses va s'étaler jusqu'au 20 août, le programme complet est à retrouver sur le site de l'hippodrome. 10.000 personnes sont attendues sur toute la saison.