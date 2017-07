Histiore et sensations fortes au meeting aérien de Chiché

Le meeting aérien a eu lieu à Couhé ce dimanche. Des dizaines d'avions en exposition qui ont fait le show pendant l'après-midi.

Le lieu est symbolique. L'aérodrome de Couhé-Verac était un champ d'aviation dans les années 30. Et ce dimanche, des dizaines d'avions étaient exposés. Certains sont connus comme le Broussard ou encore le Dassaut 312. Alain Hugault, chef pilote connaît particulièrement bien le dernier: "J'ai été formé sur cet avion." Le chef pilote poursuit avec celui qui est juste derrière : le Douglas DC-3 en version militaire Dakota, un avion qui "a fait le débarquement de Normandie."

Le Broussard se prépare à décoller avec à son bord 3 parachutistes de l'armée de l'air #couhe#meetingaerienpic.twitter.com/pTNW1Cbn4K — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) July 23, 2017

Selon Alain Hugault, cette rencontre c'est aussi l'occasion de présenter "le patrimoine" que sont les avions. "Ça s'use un avion, certains vont à la casse mais on en rénove d'autres heureusement." Du côté du public, l'histoire des aéronefs intéresse comme Salomé: "certains ont connu les guerres mondiales !"

Le Dassaut 312 a été construit dans les années 50. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Pendant l'après-midi, les voltiges se sont succédées. Les parachutistes de l'Armée de l'air ont même effectué deux sauts. Les Marines de La Rochelle, ont quant à eux proposé de montrer comment ils opèrent un sauvetage en mer à l'aide d'un hélicoptère. "C'est assez méconnu. On pense hélicoptère, on pense armée de l'air. Mais nous aussi nous avons des avions", note le Lieutenant Treguer.

Enfin il y a ceux qui en ont profité pour faire leur baptême de l'air comme Solange. "Ça change des gros avions. On ressent les turbulences, on voit les paysages. Dans un avion commercial, il suffit que le hublot donne sur l'aile et on ne voit rien" raconte-t-elle. Et particularité du vol, on peut aussi échanger avec le pilote de l'ULM : "on a par exemple demandé si on pouvait voir Poitiers."