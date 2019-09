Histoire : il y a 80 ans, de St Avold à Audun-le-Tiche, plus de 200 000 Mosellans abandonnaient leurs maisons

Le début de la Seconde Guerre Mondiale en Moselle a été notamment marqué par l'exil forcé de plus de 55 000 Mosellans vers la Vienne. 80 ans plus tard, une délégation mosellane conduite par le président Patrick Weiten est arrivé à Poitiers pour participer à plusieurs cérémonies du souvenir.

L'ancien maire d'Audun-le-Tiche Salvatore Bellucci, ancien exilé, entouré des présidents des départements de la Vienne et de la Moselle, du maire de Loudun et de la vice-présidente du département de la Moselle

Deux collectivités locales unies par l'Histoire. La Moselle et la Vienne commémorent, ce weekend, le 80e anniversaire de l'évacuation d'une partie de la population mosellane vers ce département de la Nouvelle Aquitaine. Une délégation mosellane avec à sa tête le président Patrick Weiten, est à Poitiers, pour participer jusqu'à dimanche à plusieurs cérémonies du souvenir. En septembre 1939, plus de 55 000 mosellans ont été contraints à un exil forcé dans la Vienne

Un départ précipité

Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne Nazie, et avant même le début de la drôle de guerre en France, les autorités décident d'évacuer une partie de la population de Moselle, située à proximité de la Ligne Maginot. Ce plan d'évacuation avait été élaboré quelques années plus tôt et les préfets et sous-préfets avaient été alertés en août 1939.

Dans les communes concernées, ce départ forcé se fait dans la précipitation. Dans les fermes, les troupeaux sont relâchés en pleine nature. Les chiens sont laissés sur place. Les évacués prennent le stricte nécessaire et convergent vers les gares où des trains ont été réquisitionnés pour leur transfert loin des zones de combat.

En tout, en septembre 1939, ce sont près de 200 000 mosellans, qui sont contraints à un exil forcé : les mineurs partent pour le Nord de la France, la Loire et la Saône et Loire, les autres vers la Charente, la Charente Maritime, ou encore la Vienne, qui va accueillir plus d'un quart des évacués mosellans. Les secteurs les plus touchés par cet exil forcé sont ceux de St Avold, Bouzonville et Audun-le-Tiche.

