TEMOIGNAGES - Le 6 juin 1944, le maquis de Corcieux se soulève

Il y a 75 ans, alors que les Alliés débarquent sur les plages de Normandie, dans les Vosges, les résistants du maquis de Corcieux vont sortir de l'ombre pour combattre. Grâce aux souvenirs de quatre acteurs et témoins des événements, revivez cette incroyable histoire.

Corcieux, France

Le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie, c'est le jour J. Les troupes alliées débarquent et sont parachutées. C'est le début de la campagne de France. A l'autre bout de la France, dans les Vosges, le maquis de Corcieux, va aussi prendre les armes. C'est d'ailleurs le seul, dans les Vosges, et dans tout l'Est de la France à se soulever ainsi. Certains le surnommeront le Vercors vosgien.

A l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement, France Bleu Lorraine vous propose d'écouter ou de réécouter la mini-série de quatre épisodes, réalisée en 2004 sur l'incroyable histoire de la population et des résistants de Corcieux. Dans le cadre de ce documentaire, nous avions pu rencontrer des témoins de l'époque, résistants ou simples habitants : Pierre Vichard, Marcel Stouvenel, Marcel Thomas et Gilbert Sager. Ils sont aujourd'hui, tous décédés, mais leurs paroles rappellent cette période trouble de l'histoire vosgienne et le sacrifice des combattants de l'ombre.

A Corcieux : de l'occupation nazie au soulèvement du 6 juin 44

Lors des premiers mois d'occupation allemande dans ce territoire des Hautes-Vosges, la cohabitation avec la population se déroule d'abord sans heurts majeurs. Puis l'atmosphère se tend, les nazis multiplient les réquisitions. De 1941 à 1943, la résistance prend la forme d'actes isolés et d'opérations symboliques. Enfin, le maquis prend forme. A sa tête, Marcel Vichard, un instituteur. Les maquisards sont enseignants comme lui ou lycéens, gendarmes, bûcherons, agriculteurs...

En mai 1944, des armes et des munitions sont parachutées pour préparer le soulèvement. Les maquisards doivent se tenir prêts : en attaquant l'armée allemande, ils l'empêcheront de se porter sur le front de Normandie quand les troupes alliées débarqueront. L'ordre de passer à l'attaque est reçu dans la nuit du 5 au 6 juin. Objectifs : plastiquer la voie ferrée entre Epinal et Strasbourg, détruire le mirador de Sarifaing ou encore attaquer la garnison de Taintrux. Une centaine d'hommes se lancent à l'attaque.

Par ce soulèvement, les résistants ont fixé dans les Vosges 10.000 soldats allemands, contribuant à la victoire. Mais la répression a été féroce : neuf hommes sont tués au combat, 29 fusillés et 43 déportés (dont 18 ne sont pas revenus). Lors de sa venue à Epinal en 1945, le Général De Gaulle a salué ces faits d’armes et prononcé ces paroles : "Vous m’avez bien servi, vous m’avez beaucoup servi".

Ecoutez les témoignages des acteurs et des témoins de l'époque

Episode N°1 : Corcieux sous l'occupation nazie

Episode N°2 : les premiers pas de la résistance à Corcieux

Marcel Vichard, le chef du maquis de Corcieux en 1945 - Association du souvenir des événements du maquis de Corcieux

Episode N°3 : le maquis de Corcieux prend forme et le Jour J approche

Le drapeau commémoratif du maquis de Corcieux - Association du souvenir des événements du maquis de Corcieux

Episode N°4 : les combats du 6 juin 1944 et la répression

Précision : l'attaque du mirador de Sarifaing , évoquée dans l'épisode N°4 ci-dessous, a été menée par Emile Grandadam avec 8 de ses hommes. Lors de cet assaut, un soldat allemand blessé à l’artère fémorale a succombé, 4 autres allemands ont été faits prisonniers et ont été emmenés à St Jacques du Stat, où ils ont été exécutés le 6 juin au soir par des maquisards. Cette exécution entraînera des représailles nazies, sur une commune voisine de la Chapelle.

Les corps des maquisards qui avaient été fusillés en juin 1944 ont été inhumés un an plus tard, à la libération de Corcieux - Association du souvenir des événements du maquis de Corcieux

Le 6 juin 2019, la commune de Corcieux et l'association du souvenir des événements du maquis de Corcieux , fondée en 2009, organiseront la traditionnelle cérémonie du souvenir.