Histoire, nature, musique et plein soleil… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des temps médiévaux voire moyenâgeux, du châtaignier, de la nature et du jazz ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Inauguration du village médiéval de Payzac-le-Moustier, samedi…

Animer un village le temps d’une fête est une chose, le faire durant les 3 mois d’été en revenant aux temps médiévaux en est une autre… 1793, le roi Louis XVI passe un très mauvais mois de janvier puisqu’il perd la tête sans pouvoir bénéficier de l’aide de quelque psychologue… 1793, le 24 avril, Jean-Paul Marat est acquitté triomphalement par le Tribunal révolutionnaire ; il n’a plus qu’à aller se prendre un bon bain pour fêter ça… 1793, les trois communes de Peyzac, Le Moustier et La Roque-Saint-Christophe fusionnent sous le nom de Peyzac-de-Montignac. Commune qui devient en 1925 Peyzac-le-Moustier. Mais l’embêtant avec 1793 et 1925, c’est que ça ne sonne pas très médiéval, et du moyen-âge, j’en ai besoin, moi, pour vous parler de Peyzac-le-Moustier… Car dès ce samedi, et durant 3 mois tous les jours de 10h à 18h, la commune s’ouvre gratuitement à la visite pour vous faire pénétrer, pour la première fois au cœur du Périgord Noir, dans ce qu’elle va devenir pour l’été : un village médiéval. Un village peuplé d’artisans aux multiples savoir-faire, animé de divers ateliers de feuillardier, de forgeron, d’herboriste, de tressage végétal, d’archer, d’arbalétrier… Comme si cela ne suffisait pas, les jeux médiévaux croiseront les adoubements et autres cascades d’escrime, grâce à la troupe Quo Vadis. Qui va là ? Le village médiéval de Peyzac-le-Moustier, dès samedi et pour tout l’été…

Première fête du jardin médiéval de Plazac, dimanche…

Ce Jardin médiéval est situé aux pieds des remparts, du château des Évêques et à proximité immédiate de l’église de Plazac (XIIème siècle). Il pourra être visité de 9h à 19h. Des membres de l’association « Les Amis du Vieux Plazac » (A.V.P.) vous accueilleront et vous accompagneront au fil des carrés et des allées qu’ils ont soigneusement et minutieusement préparés pour l’évènement depuis le début du printemps. Sur le terre-plein, face à l’entrée du jardin, une dizaine d’artisans tiendront un atelier, exposeront et vendront leurs produits (sculptures en bois, noix et cannes sculptées, paniers en osier, eaux florales, plantes, miel et safran, etc). Cette première fête du jardin médiéval aura pour thème les teintures. Mathilde y installera sa yourte et tiendra un atelier pour petits et grands. Elle y enseignera la fabrication et l’utilisation des teintures végétales, dont certaines sont issues du jardin de Plazac. Grâce à une coopération active et des échanges avec le Jardin médiéval de Dignac, en Charente, Plazac présentera pour la première fois une centaine de plantes du Moyen-Age, dont une grande majorité de plantes médicinales. Enfin l’association invitera les visiteurs qui le souhaitent à déguster une tisane fabriquée à partir des plantes du jardin.

Fête de la vannerie dimanche à Lacropte…

Une journée qui se veut à la fois culturelle et festive, à l’initiative de l’association « Lacropte au fil des passions ». L'exploitation des taillis de châtaignier sur notre territoire a connu son apogée du XVIIIème au XIXème siècle, période à laquelle il fournissait principalement le bois nécessaire aux fours des forges. Par la suite, le déclin des forges a nécessité de diversifier l’utilisation de ces taillis (feuillards pour cercler les barriques, menuiseries et mobiliers d’extérieur, paniers, etc.)… Localement, la vannerie en châtaignier s'est donc développée et a constitué un revenu complémentaire indispensable aux activités agricoles pour la quasi-totalité des habitants de Lacropte jusque dans les années 1960. Une journée du souvenir, à la fois festive et culturelle, vous attend donc dimanche autour de la vannerie d’hier et d’aujourd’hui. Vous trouverez des ateliers de création et expo-vente de paniers en osier ou châtaignier, des expositions de peinture, de techniques, de produits ou objets confectionnés, le tout grâce à la présence de nombreux artisans-exposants. Animations folkloriques et manège gratuit seront de la fête, avec buvette et restauration sur place. Lacropte fête la vannerie dimanche dès 9h dans le bourg, à l’église et à la salle des associations.

Ciné nature, dimanche à Boulazac…

Le cinéma « Studio 53 » de Boulazac organise ce dimanche une « Journée nature » en partenariat avec le Club Nature de Saint-Geyrac. A cette occasion, vous pourrez découvrir le monde des insectes. Au programme : à 11h sera projeté le film « Minuscule » (conseillé à partir de 4/5 ans), à 14h vous profiterez des ateliers, animations, maquettes de fourmi, cycle de vie, exposition (gratuits), et projection à 16h du film « La citadelle assiégée). Cette journée consacrée aux petites bêtes qui ne mangent pas les grosses conviendra aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Tarif des films : 5,50 euros et 4 euros pour les moins de 14 ans.

Suite et fin du Jazz and blues Festival de Chancelade ce samedi…

Depuis maintenant 12 ans, le Comité des fêtes de Chancelade, composé de volontaires, s’investit tout au long de l’année pour animer la commune en organisant diverses manifestations, dont cet incontournable festival « Jazz & Blues »… Pour cause d’élections (parce qu’il paraît qu’il y en a en ce moment ; je me demande bien quoi…), ce Jazz & Blues Festival se décentralise encore ce samedi au Parc des expositions du Périgord à Marsac-sur l’Isle. Une grande journée vous est proposée avec tout d’abord à 18h Aristofan qui vous fera entendre son Jazz New Orleans en puisant son répertoire parmi les plus grands compositeurs du genre : Louis Armstrong, Cab Calloway, Thelonius Monk et autres… A 20h, Bobby Dirninger vous dévoilera son style très personnel, entre blues et folk, ska, rock progressif et jazz, naturellement. Enfin à 21h30, samedi, « Ray Charles Tribune », avec Uros Peric dont la voix est incroyablement proche de celle du grand Ray…