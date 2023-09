"Histoires olympiques et paralympiques de la Marne" : un rémois lance une collecte pour éditer son livre

Un livre de 300 pages consacré aux histoires olympiques et paralympiques de la Marne : c'est le projet de Charles de Carvalho, un bibliothécaire rémois qui vient de passer près de trois ans à faire des recherches sur la question.

130 athlètes marnais ou licenciés dans la Marne

Ce passionné de sport et d'histoire du sport a recensé tous les athlètes ayant participé aux jeux olympiques qui, soit sont nés dans la Marne, soit étaient licenciés dans un club marnais au moment de leur participation. "Il y a plus de 130 athlètes, à mon grand étonnement et au grand étonnement d'autres personnes, confie Charles de Carvalho. C'est vraiment un sujet qui n'avait jamais été étudié de manière aussi exhaustive jusqu'à maintenant. J'ai effectivement retracé le parcours sportif de tous ces athlètes en multipliant mes sources, aussi bien la presse ancienne disponible sur des sites Internet ou à la bibliothèque Carnegie, qu'auprès des fédérations sportives. Ensuite, j'ai souhaité aller au-delà et j'ai pris contact avec les athlètes eux-mêmes ou les descendants des athlètes. C'est très émouvant d'avoir pu échanger avec eux. Je peux citer par exemple Jean Camuset, qui est né à Reims en 1893 et qui a participé aux Jeux olympiques dans les épreuves d'aviron en 1924. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sa petite fille qui m'a donné accès aux archives familiales, à des photos totalement inédites et surtout à la médaille olympique de participation de son grand-père."

Des parcours et des anecdotes

Et à travers ce livre, ce sont tous ces athlètes qu'il veut avant tout mettre en valeur : "C'est vraiment dans cet objectif-là que j'ai écrit ce livre : valoriser le parcours sportif de ces athlètes qui sont pour la plupart méconnus. Et ensuite, mon objectif c'est de partager. J'aimerais que le livre touche un public très large, pas seulement les athlètes eux-mêmes ou les passionnés d'olympisme ou de sport. Je pense même que certaines communes vont découvrir que des athlètes étaient originaires de leur ville, de leur village. Je pense à un nageur originaire de Fismes ou à un athlète originaire de Sainte-Menehould, ou encore à un barreur en aviron qui était originaire de Loivre. En toute modestie, vu le travail réalisé et le travail de fond de recherche, je me dis que l'ouvrage peut servir à des institutions, à des mairies et à des centres d'archives qui souhaiteraient, dans l'année 2024, réaliser des expositions ou toute autre animation dans le cadre des Jeux olympiques."

Sans contribution, le livre pourrait ne jamais voir le jour

Aujourd'hui, à quelques mois des JO 2024 de Paris, Charles de Carvalho n'a donc qu'une envie : voir son livre édité. Mais pour cela il a besoin d'argent, 6000 euros au total. Il vient donc de lancer une souscription en ligne . " Éditer un livre coûte très cher, d'autant plus aujourd'hui avec le prix du papier qui a beaucoup augmenté, explique Charles de Carvalho, déjà auteur d'un livre auto-édité intitulé "Les pionnières du sport féminin à Reims" paru en 2020. Au delà des coûts d'impression, il y a aussi le coût de la mise en page. Mon objectif, c'est de faire un beau livre complet dans son contenu, mais aussi un bel objet et, si possible, avec une couverture cartonnée tout en couleur avec un papier épais. Il faut faire appel à un infographiste professionnel qui travaille actuellement sur le projet. J'ai besoin également de ressources documentaires que je continue d'acheter de manière à avoir des documents inédits, que ce soit des photographies, des médailles ou tout type de documents."

Alors Charles de Carvalho lance un appel aux possibles contributeurs : "C'est vraiment un travail d'amateur. On n'est pas du tout dans l'autosatisfaction. L'idée est vraiment de partager ma passion et de faire découvrir toutes ces belles histoires. D'où le titre Histoires olympiques et paralympiques au pluriel. Et pour être très clair, sans contribution malheureusement, le projet risque bien de ne jamais voir le jour."