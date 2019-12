Hivernal Festival : maintenant Annecy s’anime même en hiver

C’est le petit frère du Festival international du film d’animation d’Annecy et il s’appelle l’Hivernal Festival. Du 6 au 8 décembre, le grand public va pouvoir assister à plusieurs avant-premières et participer à de nombreux ateliers autour du cinéma d’animation.

Haute-Savoie, France

"L’Hivernal Festival est un weekend dédié au cinéma d’animation pour le public local." Le patron de CITIA (la cité de l’image et de l’animation) donne le ton. Ce rendez-vous a été spécialement créé pour les annéciens et les haut-savoyards qui en juin, ont du mal à décrocher un billet pour assister aux projections organisées dans le cadre du Festival international du film d’animation. Une sorte de retour aux sources puisque le Festival est né du grand public. "Dans les années 60, le ciné-club d’Annecy était l’un des plus importants de France et les annéciens du ciné-club ont proposé aux Journées du Cinéma d’accueillir le festival", se souvient Dominique Puthod

A Annecy nous avons un vrai public de cinéphiles. Après Paris et l’Ile de France, les plus grosses fréquentations de salles se font en Haute-Savoie et à Annecy." - Dominique Puthod, directeur de CITIA

Cette première édition de l’Hivernal Festival se tiendra du 6 au 8 décembre dans plusieurs salles de cinéma annéciennes. Durant ces trois journées, le public pourra assister à des reprises du meilleur de l’édition 2019 du Festival international du film d’animation d’Annecy, à des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs et différents ateliers…