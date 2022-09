Hockey-sur-Glace : "On joue le titre", lance Guy Fournier, manager général des Dragons de Rouen

Après des matchs de préparation aux résultats mitigés (quatre victoires, quatre défaites), les hockeyeurs rouennais s'apprête à retrouver le championnat avec la reprise, ce vendredi, de la Ligue Magnus. "Je ne vous ferai pas de langue de bois : on joue le titre", lance Guy Fournier, invité ce mardi de France Bleu Normandie.

"À fond"

"La compétition est féroce", tempère le manager général des Dragons de Rouen, qui ont terminé troisième de la saison 2021-2022, après avoir été sacrés champions lors de la précédente. "Toutes les organisations travaillent bien, cela demeure du sport, c'est une science inexacte. Mais on joue le haut de tableau", poursuit Guy Fournier.

Pour cette saison 2022-2023, le RHE ne participera pas à la Ligue des champions de hockey-sur-glace qui l'avait emmené jusqu'en quarts de finale en 2022. Cela va-t-il permettre aux Dragons d'être plus concentrés sur le championnat ? "On joue toujours toutes les compétitions à fond, mais je ne vous cacherais pas qu'il y a effectivement une dépense d'énergie et beaucoup de dépenses de manière générale pour une compétition européenne. Après, c'est une gestion du temps de récupération", explique Guy Fournier.

Et que pense le manager général du RHE du recrutement qui a été fait ? "Je suis très contents des joueurs qu'on a récupérés cette année", assure Guy Fournier. Mais il manque toujours un défenseur depuis le départ du capitaine Mark Flood. "Cela fait trois offres que je dépose qui sont refusées. On est sur le marché, mais on n'arrive pas à trouver ce que l'on veut. Et mois je ne vais pas en prendre un pour faire le nombre, donc on risque de commencer la saison comme ça. On conclura quand on trouvera notre bonheur", conclut Guy Fournier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le premier match des Dragons de Rouen pour la reprise de la Ligue Magnus ce sera vendredi soir, à 20h, contre Nice à la patinoire de l'île Lacroix.