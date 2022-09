Hommage à la Reine d'Angleterre : des escarpins royaux au musée de la chaussure de Romans-sur-Isère

A Romans-sur-Isère, tandis que la ville a mis en berne ses drapeaux au fronton de la mairie, le musée de la chaussure rend hommage, à sa manière, à Elizabeth II. De superbes escarpins fabriqués pour son jubilé d'or, ses 50 ans de règne, en 2002 ont été sortis des collections et sont exposés depuis ce vendredi à l'entrée du musée. Cette création du designer Patrick Cox n'a été produite qu'à 50 exemplaires. La reine en avait reçu une paire ainsi que le musée de la chaussure.

On a tout de suite pensé à ces chaussures qui étaient en réserve

"Nous avons réalisé une vitrine sobre car les escarpins se suffisent à eux-mêmes" explique Baptiste Beaudet en charge de la médiation culturelle au musée. La mort d'Elizabeth "nous a émus, toute l'équipe a pensé à la même chose : à ces chaussures-là qui étaient en réserve et qu'il fallait qu'on ressorte. On sait qu'elle avait un goût pour la mode et le savoir-faire français. Pour son couronnement en 1953, elle avait confié la confection de ses escarpins, très beaux, ornés de rubis, au grand créateur français Roger Vivier. Cela nous paraissait donc essentiel de lui rendre hommage."