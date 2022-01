Hommage à Queen à l'Espace Mayenne : "je ne suis pas un sosie, je n'arrive pas sur scène avec une moustache"

Le concert The World of Queen by CoverQueen va enflammer l'Espace Mayenne

Freddie Mercury sur la scène de l'Espace Mayenne ce samedi soir ou presque ! 2.000 spectateurs, pas plus en raison des jauges liées à l'épidémie de Covid-19, vont assister à un grand show, un concert hommage à Queen.

La formation française, CoverQueen, s’approprie les titres originaux du mythique groupe de rock britannique, en y ajoutant sa propre personnalité. Mise en scène grandiose, effets visuels tonitruants, les fans en prendront plein les yeux et les oreilles et ne le regretteront pas.

Le chanteur Fred Caramia a beaucoup travaillé pour se rapprocher le plus possible de la puissance et de l'énergie de Freddie Mercury : "j'ai pris des cours d'art lyrique pour réussi à maîtriser sa voix. On essaie de reproduire la puissance scénique de Queen. On n'est pas des sosies, je ne vais pas arriver avec une moustache ou un costume de Freddie Mercury. J'ai une voix qui se rapproche de la sienne car j'essaie de chanter comme lui le faisait. Je fais aussi participer beaucoup le public, c'est important d'être en communion avec lui. On a un show explosif" confie-t-il à France Bleu Mayenne.