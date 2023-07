"Hommage aux Héros" : EELV s'oppose à son tour à une implantation à Colombelles

"Hommage aux Héros est un projet inadapté quel que soit le lieu d'implantation envisagé" écrit Europe Ecologie Les Verts dans un communiqué. Un projet qui, malgré son déménagement - pour des raisons essentiellement environnementales - n'a pas réellement changé déplore le parti politique.

ⓘ Publicité

"Un modèle incompatible avec l'urgence climatique"

"Implanter un projet comme Hommage aux Héros ne ferait que fragiliser (les sites existants) alors que la priorité devrait être de les accompagner dans leur modernisation et dans leur mise en réseau" estime EELV, avant de dénoncer "un modèle incompatible avec l’urgence climatique." En effet, ce type de spectacle immersif sur la seconde guerre mondiale séduit avant tout une clientèle étrangère - britannique et américaine - un tourisme qui représente "8% du total des émissions de gaz à effet de serre de l’humanité". Avant de rajouter qu' "il y a encore beaucoup de flou (...) autour des projets scientifique et pédagogique (...). Les questions sur le développement de l’hébergement touristique au détriment du logement des habitant.e.s et sur la précarité des emplois créés doivent aussi être prises au sérieux et des réponses doivent y être apportées."

Caen la Mer se prononcera à l'automne

La semaine dernière déjà la maire de Mondeville Hélène Burgat parlait d'un projet "inutile" et "indécent." Toujours côté politique, le Département du Calvados n'a pas encore pris position, Mélanie Lepoultier, présidente de Calvados Attractivité parlant "d'un projet privé", même si la question de la concurrence avec les sites actuels se pose. Enfin, Caen la Mer a tenu une première réunion jeudi dernier et d'autres sont prévues d'ici l'automne pour que les élus puissent prendre position en toute connaissance de cause. Conséquence : le choix d'implantation qui devait être fait cet été, va prendre, au mieux, quelques mois de retard.