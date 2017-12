Montignac, France

Pour son 1er anniversaire, le Centre International d'Art Pariétal de Montignac-Lascaux a rendu hommage aux 4 inventeurs de la grotte. Une plaque commémorative a été dévoilée par Germinal Peiro, le président du Conseil Départemental de Dordogne, en présence du dernier découvreur de la grotte encore vivant, Simon Coencas.

Lascaux IV, la visite en vidéo

Un an après son ouverture, on peut parler de succès avec près de 500 000 visiteurs pour le Centre International de l'Art Pariétal Montignac-Lascaux. C'est 100 000 de plus que prévu qui ont pu découvrir la réplique grandeur nature de la grotte originelle que France Bleu Périgord vous propose de découvrir en vidéo.

Première partie de la visite avec l'histoire de la grotte et de sa découverte le 12 septembre 1940 par Marcel Ravidat, Simon Coencas, Jacques Marsal et Georges Agniel.

Suite de la visite de la grotte de Lascaux avec le diverticule axial, l'abside, le puits, la nef et la vache noire.