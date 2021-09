Hommage national à Belmondo : "On aimerait qu'il soit immortel", témoigne Georges un fan auvergnat

L'hommage national était à l'origine prévu pour les militaires, mais il a été étendu aux civils qui ont marqué leur temps, comme Charles Aznavour en octobre 2018. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron et se déroulera en présence de la famille de l'acteur, de ses amis du cinéma et du sport notamment, de politiques.

Elle sera également accessible au public. Un millier de places seront ouvertes, sans réservation, mais sur présentation d'un pass-sanitaire. Des écrans géants seront installés sur les pelouses de l’esplanade des Invalides. Une cérémonie à suivre également en direct sur francebleu.fr. Les obsèques de Bebel, décédé lundi à l'âge de 88 ans, auront lieu vendredi à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés.

Georges Rochias est ébéniste Orléat, près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Il est membre du fan club de Jean-Paul Belmondo, qui compte plus de 62.000 adhérents. Biographie de Belmondo sous les yeux, Georges rend hommage à son idole.

Qu'avez-vous ressenti quand on vous a appris la mort de Belmondo ?

Une grande perte pour tous les Français, peut-être même plus que les Françai,s parce que c'était un personnage qui dépassait largement les frontières. Un talent assez inégalé, je pense, dans le métier. C'était un grand, un très grand. Je le suis depuis ses début. Surtout depuis L'homme de Rio. Moi, j'étais encore jeune, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué énormément parce que déjà, les belles cascades. J'allais au cinéma à l'époque, j'avais trouvé ça formidable.

Si vous deviez définir Bébel en un mot ?

Une star. C'est immense, quoi (il soupire). On ne peut même pas le définir. C'est tellement grand. Une popularité sans égale, je pense. Il a été aimé de tout le monde, contrairement à d'autres, lui était resté très proche de ses fans et très abordable. Il avait une simplicité vraiment formidable.

Vous avez vu combien de ces films ?

Une grosse majorité, c'est certain. Dans les années 60, 70, 80, il y en a eu un paquet. Je ne dirais pas tous, bien sûr, mais pratiquement tous ceux des années 60, 70 et 80 aussi. Ce qu'il a fait avant, c'était un peu moins "approchable", mais c'est vrai qu'il en a fait des immenses (films) quand même. Moi j'ai beaucoup aimé le Professionnel, le Marginal, Flic ou voyou ou encore le magnifique. C'était extra, quoi.

Georges et son admiration pour Belmondo © Radio France - Eric Le Bihan

La France s'apprête à lui rendre hommage aux Invalides. Pour vous, c'est mérité ?

Ah oui, c'est complètement mérité. Je pense que là, il ne fallait pas louper ça quand même. Vraiment plus grand que lui ? Je ne vois pas. Il y avait Gabin bien sûr, avant dans un autre genre. Ils ont tourné une seule fois ensemble, malheureusement. Mais déjà, le film qu'ils ont fait ensemble a laissé des traces. "Un singe en hiver", tout le monde s'en souvient, les répliques d'Audiard, c'était formidable aussi.

Un hommage national aux Invalides, c'est rare pour un acteur...

Ah oui, c'est sûr, mais lui mérite plus qu'un autre, il ne fallait pas passer à côté. C'est une très bonne idée, une très belle initiative. Je vais regarder oui. Malheureusement, fallait s'y attendre. 88 ans, c'est un bel âge, mais malgré tout, c'est jamais le moment. Un personnage comme lui, on aimerait qu'il soit immortel. Malheureusement, c'est pas possible. Il a fait un sacré parcours et on n'a pas fini de voir ses films, c'est sûr, avec autant de plaisir en ce qui me concerne.

Aujourd'hui, il reste Delon ?

Oui, bien sûr. Delon, un très grand acteur aussi. Une star aussi, c'est sûr, mais peut être moins proche du public que lui. Un grand talent aussi, c'est certain. Ils ont tourné ensemble plusieurs films très intéressants. Delon, j'aime bien, mais il n'est pas aussi proche des gens que Bebel quand même.

Avec tout ce qu'il laisse derrière lui, Bebel est quand même immortel ?

Carrément, je pense que dans 50 ans, il y a de grandes chances que, comme quand on parle de Gabin qui est mort il y a 45 ans, on parlera encore de lui dans 50 ans, c'est à peu près sûr. Je pense que les générations qui vont arriver vont le découvrir, c'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté d'un acteur comme ça qui réalisait la plupart de ses cascades, c'est extraordinaire. Peur sur la ville, etc... Il n'avait plus rien à démontrer. Il a tout fait ce qu'il fallait. C'était un très grand.