Hommages, souvenirs : Johnny a "cassé Internet"

L'annonce de la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit de mardi à mercredi, a provoqué une avalanche de messages sur les réseaux sociaux. Un déferlement d'hommages par les fans du chanteur, mais pas seulement.

Les chiffres sont parlants : dans la journée de mercredi, qui a suivi l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, les réseaux sociaux ont débordé d'hommages au chanteur. Rien qu'à la mi-journée, les internautes avaient publié plus d’un demi-million de messages sur le chanteur via les réseaux sociaux. Selon la société Visibrain spécialiste de la vieille sur les réseaux sociaux on est à plus de 73.600 messages par minute.

Sur Google les recherches sur Johnny ont battu un record. La vidéo la plus recherchée c’est celle de « Que je t’aime », avec un pic de 2.500 % par rapport à la moyenne. Et sur les plateformes de vente de musique en ligne, Johnny occupait la tête de tous les classements : sur iTunes par exemple, les 19 chansons les plus vendues étaient toutes des chansons de Johnny Hallyday, "Je te promets" en tête.

Tout le monde rend hommage à Johnny : ses proches bien sûr, les chanteurs, les acteurs, les stars, les politiques, mais aussi la police nationale, souvent mobilisée pour les concerts du chanteur ou la gendarmerie qui a ressorti les archives du service militaire de Johnny.

Tellement triste... — Patrick Bruel (@PatrickBruelOff) December 6, 2017

#Hommage Quand Johnny Hallyday était… Le soldat Smet ! La @Gendarmerie s’associe à l’hommage rendu à #JohnnyHallyday, en partageant une vidéo de @Inafr_officiel où le chanteur nous décrit une journée type durant son service militaire #MerciJohnny ➡️ https://t.co/Kc0Xorcxii — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) December 6, 2017

Et même les pompiers de Paris en formation. Eux ils ont défilé en chantant « les portes du pénitencier » mercredi matin :

Témoignages d'émotion

Sur France Bleu, le livre d'or ouvert pour recueillir vos messages d'hommage a reçu plus de mille messages dans la journée de mercredi. Et qu’on l’aime ou pas on est touchés par la mort de Johnny, comme Evelyne de saint Etienne qui avoue « qui m’aurait dit qu’un jour j’aurais pleuré ce grand monsieur, je n’étais pas fan mais la chanson "L’’envie" m’a fait verser les larmes ».

Et puis il y a les messages innombrables de fans très affectés : Valérie a allumé des bougies chez elle une manière "d’allumer le feu" comme elle dit : " Je n’arrive pas à imaginer que tu ne seras plus là". Beaucoup de messages soulignent aussi le côté intergénérationnel de Johnny : Fabien dit « merci pour toutes ces années tu as traversé les générations ». Des messages poétiques aussi : Sylviane qui dit « je suis certaine que tu feras chanter les étoiles », « il est parti chanter pour les anges » nous dit Pascal.

