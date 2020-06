Hoops Factory : un nouveau complexe dédié au basket ouvre ce mardi à Saran

Le volume du bâtiment impressionne, plus de 2200m², une hauteur de plafond confortable et à l'intérieur plusieurs aires de jeux. Des terrains à 5 contre 5, mais aussi des terrains ou demi-terrain pour pratiquer des 3 contre 3. Parquet en bois massif et confortable "ce sont ceux qu'on trouve au Real Madrid" se félicite Farouk Mellouk, un des 4 associés à l'origine de ce projet.

2 terrains 5 contre 5 et 3 terrains 3 contre 3 sont disponibles sur réservation. © Radio France - Johan Gand

"Orléans a une vraie culture basket"

Ce concept existe déjà à Paris, Lille, Toulouse et bientôt à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Saran. A l'origine du projet, 4 associés, passionnés de basket. Parmi eux, Farouk Mellouk était déjà à l'origine du Five (complexe de foot en salle) à Fleury les Aubrais et avec ses comparses, il rêvait de pouvoir étendre ce complexe au basket : "Orléans a une vraie culture basket, on a beaucoup de passionnés de basket. On concurrence le foot d'un point de vue culturel. On était obligé de tenter l'aventure Hoops Factory sur notre ville".

Sport et détente

Résultat après 3 ans d'effort et de réflexion, le complexe ouvre ses portes ce mardi à Saran dans la zone d'activités des Vallées. Au-delà des terrains, il y a aussi un "Sports Bar" avec de multiples écrans pour boire un verre après l'effort ou pour savourer des événements sportifs et "pas que basket".

Avant ou après le basket (ou à la place pour les moins sportifs), un bar est à disposition © Radio France - Johan Gand

Une partie restauration est également installée. Au menu, des burgers! "On a pris un cuisinier et on travaille avec des produits frais et de qualité pour rester sur un côté santé et pas fat (gras)" précise Farouk Mellouk. A l'entrée, une boutique avec maillots, shorts, équipements, ballons et un espace dédié aux enfants. Car même s'ils peuvent pratiquer et même organiser sur place leur anniversaire, les responsables ont aussi pensé à les occuper s'ils préfèrent attendre que papa ou maman ait fini sa partie. 2 écrans avec des consoles de jeu sont donc à disposition.

Une boutique et un espace enfants ont également été prévus. © Radio France - Johan Gand

Un complexe destiné à tout type de pratiquant

Evidemment Hoops Factory s'adresse dans un premier temps aux passionnés de basket, mais l'objectif est aussi de toucher les autres sportifs. Pour les pratiquants un peu plus avertis il y a même moyen de venir se perfectionner. Mais Hoops Factory peut aussi convenir à ceux qui veulent simplement défier des amis, des collègues, leur famille dans une petite confrontation sous les panneaux.

Dans un premier temps, le défi est d'abord de permettre la pratique du basket "dans les règles sanitaires nécessaires" au vu du contexte. Mais ensuite Hoops Factory compte bien accueillir des stages, des camps pour les jeunes et des événements (comme des Ligues ou des tournois, puisque les terrains sont homologués pour des compétitions).

Côté pratique, le complexe, situé dans le parc d'activité des Vallées à Saran, sera ouvert de 10H à 23H, 7 jours sur 7. Les tarifs seront "au maximum" de 9 euros par participant pour une heure, en fonction des formules et des horaires choisis.